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Жена Валентина Юдашкина начала заниматься спортом

По словам Марины, ее сподвигла к этому шагу дочь Галина.

Жена Валентина Юдашкина начала заниматься спортом
Валентин Юдашкин с супругой Мариной. фото: globallook.com

Валентин Юдашкин уже 31 год счастлив в браке с Мариной Юдашкиной. Они вырастили дочь Галину. Она вышла замуж за внука актрисы Людмилы Максаковой Петра и уже сама обзавелась детьми. В соцсети Галина часто публикует снимки малышей: Анатолия и Аркадия. В семье модельера всегда царит дружеская атмосфера. Как выяснилось, дочка недавно посоветовала Марине делать физические упражнения, чтобы укрепить тело. Жена именитого дизайнера прислушалась к ней и на днях призналась, что начала заниматься спортом.

Марина опубликовала снимок, который сделала в спортзале. В кадре она делает разные упражнения на тренажерах. При этом она облачена в лосины и футболку. «Вот и меня Галочка уговорила заняться спортом! Признаюсь не легко! Но придётся, чтобы не подвести внуков!», — написала супруга Юдашкина. Поклонники постарались поддержать женщину. Они уверены, что она со всем справится. «Какая вы умница! И дочка молодец, что убедила маму», «Мотивируйте и других мам и бабушек!», «Какая у вас талия крутая! Тоже хочу такую!», «Выглядите прекрасно», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что сам Валентин уже около двух лет борется с раком. Модельер не любит говорить о своем диагнозе. Как оказалось, Юдашкин слишком поздно узнал о болезни, поэтому ему предстоит длительное и тяжелое лечение. В последнее время поклонники стали замечать, что кутюрье сильно похудел и выглядит уставшим. Месяц назад он представил новую коллекцию, но с гостями почти не общался. За него это делала супруга.

Впрочем, в прошлом году Юдашкин наблюдался у врачей в Израиле, а затем побывал в Карелии, где смог отдохнуть и восстановить силы. Перед Новым годом дочка модельера сообщила, что у ее отца все хорошо. Возможно, Валентин бы составил копанию своей супруге в спортзале, если бы позволяло здоровье. А пока он предпочитает проводить свободное время со своими внуками, в которых души не чает. В соцсети он то и дело публикует фото с малышами.

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Жена Валентина Юдашкина начала заниматься спортом
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