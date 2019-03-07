Дочь Иосифа Пригожина создала свой бренд одежды

Пока из ассортимента только футболки, но в дальнейшем девушка планирует расширить линейку и порадовать будущих поклонников.

Дети российских звезд, которые уже успели вырасти и вырваться из-под родительской опеки, постепенно пытаются вставать на ноги и зарабатывать на жизнь своим трудом. Кто-то пробует пойти по родительским стопам, а кто-то открывает новые горизонты. Например, дочь известного российского продюсера Иосифа Пригожина занялась дизайном одежды.

Лиза рождена в первом браке и сейчас живет в Лондоне, там она учится и попутно занимается бизнесом. Девушка, несмотря на свой юный возраст, уверяет, что все проекты реализует на свои кровные, собственно заработанные средства.

Дизайном одежды она занялась вместе с подругой. Бренд получил название Allowed. Пока ассортимент невелик и представлены только футболки, но в будущем дизайнеры обещают расширить линейку. Ценник за единицу – 21 доллар, что в пересчете на рубли примерно 1,5 тысячи. Посмотреть товар можно на официальном сайте бренда.

Лиза сразу расставила точки над «i» — папа деньгами не помогал. Она лично работала в свободное от учебы время и смогла скопить небольшую сумму, которой оказалось достаточно для старта проекта.

«Сайт я делала сама, так же, как и рекламную кампанию», — цитирует слова девушки портал peopletalk.ru.

Кстати, в рекламе нового бренда можно увидеть известную российскую певицу и по совместительству мачеху Елизаветы Валерию.

У Иосифа Пригожина всего трое детей, которые появились в предыдущем браке. Помимо Лизы есть еще дочь Даная. В 2016 году между звездным отцом и дочерью произошел конфликт, который был вынесен на суд общественности. Девушка изъявила желание участвовать в реалити-шоу «Дом -2», но не нашла поддержки у отца. Пригожин ополчился на девушку и потребовал не позорить его фамилию. Дальше больше: Даная заявила, что отец шлет ей SMS с угрозами и обещает подать на нее в суд.

Подобное поведение девушка связала с супругой отца певицей Валерией. Якобы исполнительница давит на мужа и заставляет его вести себя подобным образом, пишет портал argumenti.ru.

К слову сказать, с сыном Дмитрием у продюсера тоже не все гладко в отношениях. Не так давно Пригожин возмутился потребительским отношением к себе со стороны отпрысков.