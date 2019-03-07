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Анфиса Чехова устроила фотосессию на Мальдивах в нижнем белье

Телеведущая призналась, что ей хочется сливаться с природой.

Анфиса Чехова устроила фотосессию на Мальдивах в нижнем белье
Анфиса Чехова. фото: instagram.com/achekhova/

1 марта Анфиса Чехова оказалась на Мальдивах, но не одна, а в компании телеведущего Эдуарда Демченко. Они так тепло общались, что поклонники решили, что мужчина является возлюбленным знаменитости. Однако Анфиса дала понять, что они лишь друзья. Она так весело проводила время, что вскоре к ней присоединилась и Анастасия Макеева с супругом. Актриса просто больше не могла смотреть на красочные снимки телеведущей в соцсети и спонтанно отправилась в отпуск.

Теперь Чеховой некогда скучать. Она то катается на велосипеде, то вместе с подругой раскачивается на качелях. На днях телеведущая устроила откровенную фотосессию. Она предстала на снимках в нижнем белье. В кадре девушка позирует на фоне лазурной воды в черно-бежевом кружевном белье и полупрозрачно халате. «Здесь на островах так уединённо, что хочется сливаться с природой и ходить в чем мать родила», — призналась она.

Поклонники пришли в восторг от снимков. Они считают, что у Анфисы идеальная фигура. «Шикарная! Приятно смотреть, особенно когда есть на что! Вы молодчина!», «Да, вы стройняшка», «Просто идеальная!», «Какая естественная природная красота», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что ранее Чехова решилась на более откровенный кадр. Она снялась топлес, прикрыв бюст руками.

К слову, Макеева не отстает от своей подруги. На днях она тоже устроила фотосессию, но в купальнике. А также актриса окунулась в бассейн в тонкой кофте, которая просвечивала. Девушка ничуть не стесняясь, продемонстрировала свою грудь. При этом на фото видно, что за руку ее держит муж, чье имя она хранит в тайне. Анастасия лишь недавно подтвердила, что вышла замуж, но своего избранника предпочитает не показывать публике.

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Анфиса Чехова устроила фотосессию на Мальдивах в нижнем белье
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