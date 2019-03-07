Виктор Рыбин с юмором поздравил подписчиц Сенчуковой с Международным женским днем

Наталья Сенчукова в преддверии Международного женского дня поделилась на своей странице в Instagram забавным видео с ее супругом Виктором Рыбиным, который решил необычным способом поздравить подписчиц своей любимой жены с наступающим праздником.

На видеоролике артист поздравляет всех девушек с 8 Марта, находясь за рулем причудливой детской машины, и сообщает, что везет всем подарки. Сенчукова, в свою очередь, просит мужа не задавить ее.

Поклонники оценили забавное поздравление с Международным женским днем, а также оценили чувство юмора и положительный настрой Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой.

«Здорово! Это просто умора!!!», «Наташенька и Виктор, спасибо за позитивчик, я вас обожаю, храни вас Господь», «Такие люди как вы – раритет. Я балдею от вашей душевной чистоты», «Вы такие классные, просто супер», «Люблю Вас обоих, очень, очень… Спасибо за позитив», «Прелестно, что есть запал мальчишеский, позитив и улыбчивость, способствуют хорошему настроению», — отметили подписчики в комментариях.

Сейчас в жизни Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина все хорошо. Совсем недавно они опубликовали фотографию своего 20-летнего сына, чем вызвали настоящий фурор в Сети.

Однако еще пару лет назад пара столкнулась с тяжелым заболеванием — медики поставили им диагноз «рак кожи». Около года они боролись с этой болезнью, и в ноябре прошлого года Сенчукова и Рыбин сообщили, что им удалось справиться с раком. При этом они стараются минимизировать любые риски, поэтому полностью решили отказаться от солнечных ванн.