Елизавета II впервые в жизни опубликовала пост в Instagram

Елизавета II в свое время стала первым монархом, которая стала «ближе к народу», когда она впервые согласилась вступить с рождественским обращением к жителям своей страны в телеэфире. Однако с тех пор минуло много времени.

И хотя у королевской семьи есть свой аккаунт в соцсетях, сами ее члены его не ведут из-за протокола — этим занимаются специально обученные люди.

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Тем нее менее королева на то и есть королева, чтобы нарушать установленные ею правила. В четверг, 7 марта, на страничке в Instagram появился первый пост, который опубликовала Ее Величество. Она поделилась фото письма, датируемого 1843 годом. Оно было адресовано ее пра-пра-дедушке принцу Альберту.

Королева побывала в Музее науки. В Королевском архиве она и нашла это послание. Оно было написано Чарльзом Бэббиджом, который считается пионером в области компьютеров. Именно ему принадлежит честь изобретения «разностной машины».

Ее прототип принц Альберт имел возможность посмотреть в 1843 году. Он также придумал «аналитическую машину». Позже на ее основе Ада Лавлейс, дочь лорда Байрона, создала на ее основе первую компьютерную программу.

Ее Величество отметила, что узнав о том, как зарождалось компьютерное кодирование, решилась на свою первую публикацию в соцсети, чтобы вдохновить будущее поколение изобретателей.