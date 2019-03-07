Теперь брюнетка: экс-ведущая шоу «Орел и решка» Неведрова кардинально сменила имидж

Чуть больше года нада Натали Неведрова покинула трэвел-шоу «Орел и решка». Такое решение она приняла ради семьи. Девушка страдала из-за частых разлук с дочерью Мари-Николь. А уже осенью стало известно, что телеведущая снова беременна. В январе она родила сына Мартина. Примечательно, что долгое время девушка была брюнеткой, но во время беременности перекрасилась в блондинку и подстриглась.

Похоже, что ей понравилось экспериментировать со стилями. На днях Неведрова вновь кардинально сменила имидж. На этот раз она перекрасила локоны в темный цвет и заплела косички, а точнее сенегальские жгуты. Сама телеведущая призналась, что десять лет назад уже носила подобную прическу. По словам девушки, на создание образа ушло два с половиной часа. При этом косы плели в четыре руки сотрудницы одного салона красоты.

К слову, и стиль одежды у Натали изменился. Теперь она выглядит более расслаблено и молодежно в спортивных штанах, футболке, цветастой куртке и с рюкзаком. Телеведущая отметила, что одним из плюс ее прически является то, что ей теперь не нужно причесываться. Если она куда-то спешит, то ей достаточно просто одеться. Поклонники отметили, что такой образ очень идет Неведровой. «Очень необычно. И мыть не надо, это плюс», «Очень классно смотрится!», «А я вас светленькой привыкла видеть, а косы прикольно смотрятся», — прокомментировали пост звезды подписчики.

больше по теме Дочь Веры Брежневой радикально сменила имидж и попросила прощения у мамы 17-летняя Соня Киперман перекрасилась в брюнетку.

Отметим, что ближе к весне многие звезды решили преобразиться. Анна Семенович сделал челку, как и Юлия Барановская, а Мария Кравченко укоротила локоны. На днях заглянула в салон красоты и Анна Хилькевич. Она изменила форму прически и обновила цвет волос. Готовится к преображению и Светлана Бондарчук. После опроса она поняла, что поклонники хотят, чтобы она подстриглась. Светская львица обещала отправиться к парикмахеру до наступления лета.