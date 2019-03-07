Эмма Малинина выбрала для прогулки по Лондону одежду в расслабленном и молодежном стиле

Эмма Малинина вместе с дочкой Устиньей в эти мартовские дни находятся в Лондоне, где они наслаждаются прогулками, шоппингом и посещением различных выставок и галерей. Именно такими фотографиями в последние несколько дней пестрит Instagram супруги Александра Малинина.

Обычно Эмма Валентиновна выбирает достаточно женственные наряды, но в этот раз она решила прогуляться по Лондону в расслабленной и молодежной одежде. Она надела худи, удобные серые брюки и завершила образ меховыми мюлями. Снимок своего образа она опубликовала в Instagram.

Большинству поклонников этот наряд на Эмме Малининой очень понравился, многие отметили, что он ее молодит, а некоторые даже спутали ее с дочерью Устиньей.

«Супер!!! Молодая, красивая, стильная))) Будем брать с Вас пример!», «Очень стильно! По-молодежному!», «Эмма, Вы как шкодный подросток», «Стильная, бесконечно красивая!», «Ой, я в начале подумала, что это Устинья. Браво Эмма Валентиновна!» — отметили интернет-пользователи в комментариях под снимком.

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Эмма Малинина органично выглядит в любом наряде, ведь ее спортивная фигура ей это позволяет. Хорошо известно, что 56-летняя супруга российского певца активно увлекается спортом и часто делится в соцсетях фотографиями из спортивного зала. Многие поклонники даже отмечают, что Малинина вдохновляет их на активный образ жизни.