Молодая супруга Сергея Шнурова отказывается рожать ему наследника

Летом прошлого года неожиданно объявили о расставании Сергей Шнуров и Матильда Шнурова. Они прожили в браке восемь лет. Поклонники были шокированы новость о разводе, так как были уверены, что артист счастлив с супругой. За годы, которые они прожили вместе, музыкант стал опрятнее одеваться. Никто не сомневался, что такое положительное влияние на него оказывает Матильда. Примечательно, что долго оставаться один Сергей не собирался. Уже через несколько месяцев он вновь женился. Его избранницей стала 27-летняя Ольга Абрамова.

Со своей избранницей первое время Шнуров то и дело выходил в свет, но в последнее время он лишь публикует стихи в соцсети на актуальные темы. О том, как протекает личная жизнь певца, рассказал Стас Барецкий. По его словам, Сергей мечтает о сыне, но Ольга отказывается подарить ему наследника. «Он мне говорил, что хотел бы снова стать папой, мечтает о наследнике. Но его молодая жена Ольга пока отказывается ему рожать», — поделился шоумен. Барецкий не знает, по каким причинам избранница звезды не готова родить малыша. Он подозревает, что девушка просто не хочет портить фигуру. «Не исключаю, могут воспользоваться услугами суррогатной матери, не знаю», — добавил Стас.

Также он отметил, что Шнуров настолько сильно снова хочет стать папой, что задаривает жену подарками. По словам Барецкого, сейчас супруги отдыхают в Москве и даже посещают казино. Он отметил, что теперь Ольга в их семье распоряжается финансами. Друг Сергея также признался, что при разводе с Матильдой музыкант отдал ей миллион долларов отступных, об этом Стас поведал изданию «Комсомольская правда».

Напомним, что для Абрамовой брак стал первым, а вот для Шнурова уже четвертым. От первой жены у него есть дочка Серафима, а от второй избранницы сын Аполлон. Наследники музыканта уже взрослые. Иногда он с ними видится и посещает культурные места, а также просто гуляет. Барецкий считает, что Сергей не успел прочувствовать отцовство, поэтому теперь, в более зрелом возрасте, снова хочет стать папой.