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Актер «Папиных дочек» Сергей Фролов оказался на улице из-за многомиллионного долга

Артист, которого буквально выгнали из квартиры судебные приставы, планирует обратиться в Следственный комитет.

Актер «Папиных дочек» Сергей Фролов оказался на улице из-за многомиллионного долга
Звезду "Папиных дочек" Сергея Фролова выставили на улицу приставы. Фото: globallookpress©Екатерина Цветкова

Актер Сергей Фролов оказался на улице из-за многомиллионного долга своей матери. После того, как в декабре артист, известный зрителям по роли в сериале «Папины дочки», обнаружил у себя дома «профессиональных квартирантов», ситуация только ухудшилась.

Теперь Сергея и его семью силой выселили из жилья судебные приставы. Взломав двери в квартиру, не представившиеся мужчины буквально выгнали всех на улицу без документов и верхней одежды. Другого жилья у Фролова нет.

Как стало известно, неприятности с собственностью у актера начались еще год назад. Когда скончалась его мама, он вместе с родными переехал на ее квадратные метры Каково же было удивление Сергея, когда выяснилось, что от родительницы к нему перешел многомиллионный долг. Апартаменты были куплены в ипотеку у организации, оказавшейся мошеннической. Недвижимость оказались в залоге и была перепродана с торгов людям, которые таким способом завладели уже многими квартирами.

«Сергея выкинули в трениках на мороз. Представитель собственника, который считает себя таковым, избил ребенка Сережи. Полиция являлась свидетелями побоев», – рассказала директор актера Наталья.

Между тем, по словам женщины, квартира не могла сменить владельца, поскольку на ней был судебный арест. Теперь сторона Фролова планирует обратиться в Следственный комитет, пишет «СтарХит».

Отметим, как и все простые граждане, известные артисты не застрахованы от проблем с недвижимостью. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, ранее своей доли в квартире на Арбате лишился Армен Джигарханян. После расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской выяснилось, что собственность мэтра перешла к некой компании, а документов о передаче он не подписывал. А певец Шура однажды признался, что приобрел апартаменты за сто тысяч долларов, однако во время лечения от наркозависимости в забытьи переписал недвижимость на другое лицо.

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Тэги:

"Папины дочки"актердолгнедвижимостьСергей Фролов

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Актер «Папиных дочек» Сергей Фролов оказался на улице из-за многомиллионного долга
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