У Преснякова и Подольской уже появилась юная невестка

Супруги рассказали о забавном случае, который произошел с ними недавно в одном из аэропортов.

Забавный случай произошел недавно в семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской в одном из аэропортов во время их путешествия.

Их трехлетний сын Артемий познакомился с девочкой, которая старше его аж на восемь лет и, как ни в чем не бывало, представил ее своим родителям как будущую невесту и даже заявил, что она поедет с ними домой.

«Эта семья была из Белоруссии, мы вместе посмеялись, сфотографировались на память», — вспоминает Наталья Подольская об этой забавной ситуации.

Несмотря на то, что Артему всего три года — он мальчик очень воспитанный и галантный. В семье Пресняковых растет настоящий завидный жених. Так, папа Владимир рассказал о том, что его очень хвалят воспитательницы в детском саду, особенно, это касается его отношений с девочками.

«У него в садике есть подружка, Катя, он ей подает руку, доводит до стула и говорит: «Садись, Катя», — приводит слова музыканта журнал «7 дней».

Родители души не чают в своем маленьком сыночке, однако они бы хотели иметь еще одного ребенка. Об этом на днях на своей странице в Instagram сообщила Наталья Подольская. Певица сделала это заявление на фоне появившихся слухов о ее очередной беременности, которые она поспешила опровергнуть. Артистка рассказала, что не находится в положении либо пока об этом просто не знает, однако призналась, что они с мужем очень хотят второго ребенка.