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Петросян пришел на спектакль «Пигмалион» с Брухуновой, но обнимался с Максаковой

Юморист опубликовал совместный снимок с актрисой.

Петросян пришел на спектакль «Пигмалион» с Брухуновой, но обнимался с Максаковой
Евгений Петросян / instagram.com/petrosyanevgeny/

Евгений Петросян посетил спектакль «Пигмалион» в столичном театре «Современник». Во время антракта юморист встретил своих коллег по сцене — актрис Людмилу Максакову и Галину Волчек. Об этом 73-летний артист рассказал на своей странице в Instagram.

«С Людмилой Васильевной Максаковой мы встретились сегодня в Театре «Современник» на спектакле «Пигмалион». Вспоминали нашего общего друга, великого писателя-юмориста Аркадия Хайта. Повидались в антракте с Галиной Борисовной Волчек», — сообщил поклонникам Петросян.

Судя по страничке в соцсети его молодой помощницы Татьяны Брухуновой, она тоже сопровождала юмориста на спектакле. Девушка поделилась в своем аккаунте в Instagram фотографией с билетом на спектакль «Пигмалион».

Однако, несмотря на это, Петросян опубликовал на своей странице снимок, на котором он стоит в обнимку не с ней, а с актрисой Людмилой Максаковой. Артист нежно приобнял свою коллегу по сцене в роскошной шубе.

«Какой Вы счастливый!!!», «Какое прекрасное фото, любимая Людмила Васильевна», «Вы великолепны! Так держать!», «А вместе вы очень хорошо смотритесь!» — прокомментировали снимок поклонники.

Напомним, ранее спутница Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — рассказала журналистам, почему она практически не пользуется косметикой, а также поведала о ее проблемах с кожей в прошлом.

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Евгений ПетросянЛюдмила МаксаковаТатьяна Брухуноватеатр

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Петросян пришел на спектакль «Пигмалион» с Брухуновой, но обнимался с Максаковой
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