«Ресницы в виде шапки, увеличенные губы»: 37-летняя Брежнева высказалась об однотипных девушках

Экс-солистка группы «ВИА Гра», певица и актриса Вера Брежнева порассуждала о естественной красоте, заявив, что в последнее время стала все чаще замечать одинаковых девушек, которые копируют один и тот же образ.

Еще 3 февраля Вера Брежнева отметила свое 37-летие. На празднике в честь именинницы присутствовал и супруг светской львицы — музыкальный продюсер Константин Меладзе. В последнее время все больше знаменитостей стали делиться в своих микроблогах снимками в поддержку естественности. Так, свои фото без макияжа показывали телеведущая Регина Тодоренко, актриса Юлия Высоцкая, наставница Димы Билана — музыкальный продюсер Яна Рудковская, певица Альбина Джанабаева, супруга Павла Прилучного — Агата Муцениеце, возлюбленная Алексея Чумакова — Юлия Ковальчук, певица Валерия, Эмма Малинина и многие другие.

Не осталась в стороне и экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. Артистка призналась, что раньше и у нее возникали мыли о том, что ей стоит изменить свою внешность, сделать ее более яркой и запоминающейся. По словам певицы, все чаще она стала замечать, как тема красоты муссируется бьюти-блогерами и так называемыми «интернет-экспертами». И если девушка выбирает естественность, ей тут же посоветуют поправить внешность. Зачастую представительницы прекрасного пола идут на поводу у тех, кто критикует их индивидуальность, лишаясь тем самым своей изюминки. И это, по мнению Брежневой, в конечном итоге приводит к тому, что девушки стремятся подогнать себя под стандарты красоты, становясь однотипными копиями друг друга.

Певица не стала скрывать, что часто видит подобное в Сети. «Ресницы в виде шапки над глазом, чрезмерно увеличенные губы, заблокированный ботоксом лоб без эмоций — дань странной моде», — приводит cosmo.ru слова Веры Брежневой.

При этом артистка призналась, что когда-то и сама сомневалась в своей привлекательности. Глядя на таких «идеальных девушек», ей хотелось измениться, однако на кардинальные методы Вера не решилась. И только сейчас, по прошествии времени, исполнительница поняла, как важно пребывать в гармонии с собой, поддерживая естественность и уникальность.