«Это будет бомба»: в фильме Барецкого «Брат 3» сыграют Джигурда, Волочкова и Кирилл Терешин «Руки-Базуки»

Прославившийся своими синтоловыми бицепсами Кирилл Терешин сыграет в продолжении фильмов «Брат» и «Брат 2». Как заявил шоумен и теперь уже режиссер Стас Барецкий, съемки амбициозной картины «Брат 3» начались, работа над несколькими эпизодами уже закончена.

Терешину была предложена роль брата главного героя Данилы Багрова, которую в оригинальных фильмах сыграл Виктор Сухоруков. По словам Барецкого, свое согласие на участие в съемках дал и этот артист, однако в интервью прессе отчего-то данную информацию опроверг.

Режиссер озвучил практически весь звездный актерский состав своего творения. Так, в «Брате 3» в роли бывшей танцовщицы и хозяйки борделя уже готова сняться Анастасия Волочкова. Балерина согласилась на это при одном условии: выглядеть на экране красавицей. А Никита Джигурда перевоплотится в киллера, которому дают заказы на убийства знаменитостей.

«Понимаете, заказ поступил, и вот он будет их отстреливать. Брат ему будет препятствовать, а Дацик (Вячеслав Дацик – боец, отсидевший срок за хулиганство и побои. – Прим.ред.), будет играть монаха-проповедника», – говорит Барецкий в беседе с телеканалом «Звезда».

Также в фильме могут сыграть Ольга Бузова, Сергей Шнуров, Бари Алибасов и его группа «На-На», а одними из ключевых персонажей станут Алла Пугачева и Максим Галкин, чьих героев и должен застрелить киллер. Как отметил шоумен, концовка его картины будет неожиданной и непременно удивит зрителей.

«Это будет бомба», – сообщил Стас Барецкий НСН.

Напомним, криминальные драмы Алексея Балабанова стали культовыми в России. Ранее Сергей Бодров-старший резко высказался об идее снять продолжение его фильмов. Продюсер и сценарист заявил, что Барецкого попросту не знает, и посоветовал ему отказаться от своих намерений.