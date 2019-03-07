НОВОСТИ

«Это будет бомба»: в фильме Барецкого «Брат 3» сыграют Джигурда, Волочкова и Кирилл Терешин «Руки-Базуки»

Синтоловому качку была предложена роль брата Данилы Багрова, а балерине – роль владелицы публичного дома.

«Это будет бомба»: в фильме Барецкого «Брат 3» сыграют Джигурда, Волочкова и Кирилл Терешин «Руки-Базуки»
По словам Стаса Барецкого, роли в фильме "Брат 3" исполнят Волочкова, Джигурда и Кирилл Терешин. Коллаж: КП/Владимир Веленгурин, globallookpress©vk.com/slacker26rus

Прославившийся своими синтоловыми бицепсами Кирилл Терешин сыграет в продолжении фильмов «Брат» и «Брат 2». Как заявил шоумен и теперь уже режиссер Стас Барецкий, съемки амбициозной картины «Брат 3» начались, работа над несколькими эпизодами уже закончена.

Терешину была предложена роль брата главного героя Данилы Багрова, которую в оригинальных фильмах сыграл Виктор Сухоруков. По словам Барецкого, свое согласие на участие в съемках дал и этот артист, однако в интервью прессе отчего-то данную информацию опроверг.

Режиссер озвучил практически весь звездный актерский состав своего творения. Так, в «Брате 3» в роли бывшей танцовщицы и хозяйки борделя уже готова сняться Анастасия Волочкова. Балерина согласилась на это при одном условии: выглядеть на экране красавицей. А Никита Джигурда перевоплотится в киллера, которому дают заказы на убийства знаменитостей.

«Понимаете, заказ поступил, и вот он будет их отстреливать. Брат ему будет препятствовать, а Дацик (Вячеслав Дацик – боец, отсидевший срок за хулиганство и побои. – Прим.ред.), будет играть монаха-проповедника», – говорит Барецкий в беседе с телеканалом «Звезда».

Также в фильме могут сыграть Ольга Бузова, Сергей Шнуров, Бари Алибасов и его группа «На-На», а одними из ключевых персонажей станут Алла Пугачева и Максим Галкин, чьих героев и должен застрелить киллер. Как отметил шоумен, концовка его картины будет неожиданной и непременно удивит зрителей.

«Это будет бомба», – сообщил Стас Барецкий НСН.

Напомним, криминальные драмы Алексея Балабанова стали культовыми в России. Ранее Сергей Бодров-старший резко высказался об идее снять продолжение его фильмов. Продюсер и сценарист заявил, что Барецкого попросту не знает, и посоветовал ему отказаться от своих намерений.

Вам может быть интересно:

Стас Барецкий попал в больницу после ДТП с трактором Продюсер «Брата» Сергей Сельянов раскритиковал идею Стаса Барецкого снять третью часть фильма «Барецкому не хватает популярности, вот и хочет привлечь внимание»: продолжения культового фильма «Брат» не будет

Тэги:

Алла ПугачеваАнастасия ВолочковаМаксим ГалкинНикита ДжигурдаСергей БодровСтас Барецкийфильм "Брат"

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это будет бомба»: в фильме Барецкого «Брат 3» сыграют Джигурда, Волочкова и Кирилл Терешин «Руки-Базуки»
Интересно?
Поделись с друзьями: