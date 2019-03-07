13-летний сын Юлии Барановской растрогал маму, спев нежную песню в эфире телепередачи

Последние семь лет Юлия Барановская одна воспитывает троих детей: 13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и шестилетнего Арсения. К слову, она успешно справляется с материнскими заботами, а также строит карьеру телеведущей. Не первый год бывшая жена Андрея Аршавина ведет передачу «Мужское/Женское» на Первом канале. Вместе с коллегами и гостями в студии она обсуждает острые вопросы. В канун 8 марта выпуск передачи был посвящен мамам, а также для зрителей был приготовлен сюрприз.

Несколько мальчиков из детского коллектива «Непоседы» выступили с трогательной песней. Среди них был и старший сын Барановской. Он в белоснежном костюме спел композицию «Мама, без ума тебя люблю». Дети держали в руках тюльпаны, которые потом подарили женщинам в студии. «Слезы сдержать было невозможно», — призналась в соцсети Юлия. Она опубликовала видео с отрывком выступления коллектива.

Многие поклонники телеведущей не знали, что ее сын умеет петь. Они пришли в восторг от его вокальных данных. «Я заплакала! Какая вы умничка!», «Юля, очень рада за вас, тронута до слез, счастливая мама, счастливые дети», «Голос ангельский», «Без слез смотреть нельзя», — отозвались пользователи соцсети. Они уверены, что Артема ждет большое будущее, если он захочет стать артистом.

Напомним, что после развода Барановская так и не смогла найти счастья в личной жизни. Она всю любовь и заботу посвящает своим детям. А вот Аршавин сейчас переживает бракоразводный процесс с новой избранницей Алисой Казьминой. Долгие годы он не видел своих старших наследников, но теперь, когда вернулся в Москву, он снова стал с ними видеться. Ходили слухи, что Юлия воссоединилась с Андреем, но сама телеведущая их опровергла. При этом она не скрывает, что рада тому, что футболист возобновил общение с детьми.