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«Расчищаем пути для весны»: Ксения Собчак вывела двухлетнего сына Платона на прогулку

Светская львица старается, как можно больше времени проводить с наследником.

«Расчищаем пути для весны»: Ксения Собчак вывела двухлетнего сына Платона на прогулку
Ксения Собчак (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Ксения Собчак не часто делится семейными кадрами. Буквально на днях в своем микроблоге светская львица опубликовала снимки с двухлетним сыном, которые были сделаны во время совместной прогулки. «Расчищаем пути для весны!» — подписала фото телеведущая. В кадре маленький Платон запечатлен в красном утепленном костюмчике, укутанный в шарфик и с игрушечной снегоуборочной машиной.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, своего наследника Ксения Собчак родила в браке с актером Максимом Виторганом. Первенец светской львицы появился на свет в ноябре 2016 года. Несмотря на то, что телеведущая старается не показывать личико маленького Платона на фото, в Stories она все-таки выложила кадры с сыном, который с интересом рассматривал коробочки на ее косметическом столике.

После того, как Ксения обзавелась наследником, она призналась, что стала совершенно по иному смотреть на некоторые вещи и даже полюбила детей, правда пока только мальчиков и в определенном возрасте. Воспитывать Платона телеведущей помогает ее мама — Людмила Нарусова.

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Ксения СобчакМаксим Виторган

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«Расчищаем пути для весны»: Ксения Собчак вывела двухлетнего сына Платона на прогулку
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