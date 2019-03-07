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Валерия выбрала смелый образ в мини-юбке и ботфортах для новой фотосессии

Певица также рассказала, как она относится к Международному женскому дню.

Валерия выбрала смелый образ в мини-юбке и ботфортах для новой фотосессии
Валерия / www.instagram.com/valeriya/

Валерия — большая поклонница спорта и здорового питания, именно поэтому в свои 50 лет она может похвастаться прекрасной фигурой, позволяющей ей появляться в смелых образах.

Так, для очередной фотосессии Валерия выбрала яркий молодежный наряд — джинсовую мини-юбку с белым топом, бордовые замшевые ботфорты и куртку-косуху в тон.

В подписи к фотографии певица спросила у своих поклонников, как они относятся к предстоящему Международному женскому дню. Она призналась, что для нее 8 марта — это, прежде всего, мамин праздник.

«Как вообще вы относитесь к гендерным праздникам? Для меня почему — то День 8-го марта — мамин праздник, так с детства зафиксировалось в сознании», — рассказала артистка на своей странице в Instagram.

Большинство поклонников оценили смелый образ любимой певицы, отметив, что она прекрасно и молодо выглядит в этом наряде.

Комментарии
Комментарии / www.instagram.com/valeriya/

«Лера!! Какая Вы классная!», «Прям девочка вообще. Вечно молодая и красивая», «Вечно молодая», Валерия, как приятно на вас смотреть, всегда на позитиве, красивая, миниатюрная, в хорошей физической форме. Вы молодчина!», «С каждым днём всё моложе! Красотка! Так держать», — отметили подписчики в комментариях.

Впрочем, поклонники Валерии не всегда настолько благосклонны к ее образам. Так, недавно интернет-пользователи раскритиковали образ Валерии — она решила совместить массивные белые кроссовки с более строгим нарядом. Некоторые предположили, что певицу, всегда отличающуюся отменным вкусом, в негативном смысле «раскрепостила Европа».

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InstagramВалерияобразюбка

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Валерия выбрала смелый образ в мини-юбке и ботфортах для новой фотосессии
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