Письмо Майкла Джексона телохранителю выставлено на торги

То, что Майкл Джексон не смог получить от своего отца Джо Джексона, ему дал его телохранитель. По крайней мере именно такой вывод напрашивается после прочтения письма, адресованного Биллу Брею.

В послании, написанном королем поп-музыки от руки в 1992 году, содержится много отсылок к его нелегкому детству. «У Джозефа никогда на свете не было для меня времени, он меня расценивал лишь как средство для зарабатывания денег», — гласит один из абзацев.

Таким образом Джексон хотел сказать, что Бил заменил ему отца, которого у него никогда по сути не было.

Письмо исполнителя должно уйти в торгов в четверг, 7 марта. Организаторы аукциона рассчитывают получить за него не менее 18 тысяч долларов. Будет интересно понаблюдать, скажется ли на цене лота недавно вышедший разоблачающий докфильм «Покидая Невереленд», где Джексона обвиняют в педофилии.

В письме Майкл говорит Биллу, что он его любит. «Я не знаю, чтобы со мной случилось, если бы тебя не было поблизости», — признается он и благодарит телохранителя, за то, что тот стал для него «отцом».

Как отмечается на сайте организатора аукциона, Билл стал телохранителем Джексона, когда тому было 5 лет в 1970-е. Он проработал с певцом как охранник и доверенное лицо до середины 1990-х.

Напомним, что это уже не первая вещь, принадлежавшая поп-королю, которая уходит с молотка. В ноябре 2018 года сайт Teleprogramma.pro сообщал, что на аукционе была продана куртка Майкла Джексона.