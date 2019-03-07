Ирина Дубцова прибегла к лазерному омоложению, чтобы избавиться от морщин

Певица рассказала, что пользуется современной косметологией. По ее мнению, уже давно не нужно прибегать к пластике, чтобы кожа была гладкой.

Выпускнице «Фабрики звезд» Ирине Дубцовой недавно исполнилось 37 лет. Однако певица выглядит гораздо моложе своих лет. Ее на совместных снимках с 13-летним сыном Артемом зачастую принимают за старшую сестру юноши. Даже без косметики кожа артистки гладкая и сияющая. Многие подозревали, что она прибегает к пластическим операциям, чтобы так хорошо выглядеть. Но сама девушка на днях заверила, что просто делают одну очень эффективную процедуру у косметолога.

В соцсети Дубцова опубликовала фото, на котором запечатлена на приеме у врача-косметолога. В кадре у певицы идеально ровная кожа и даже проступает розовый румянец. Она призналась, что уже два раза делала лазерное омоложение и готовится к третьей процедуре. «Эффект потрясающий!», — заверила артистка. «Медицина и косметология развиваются с такой скоростью, что уже не нужно ложиться „под нож“, чтобы сохранить овал лица, улучшить контур, избавиться от морщинок», — пояснила Ирина.

Также она призналась, что благодаря лазерному омоложению теперь совершенно не использует тональный крем и пудру. Для сравнения певица опубликовала снимок, на котором ей 22 года. Поклонники отметили, что действительно за минувшие годы Ирина будто совершенно не изменилась. «То же лицо, нет возрастных изменений», «Я думала это Тема сначала. А это вы, Ирина! Дааааа, гены пальцем не раздавишь!», «Не вижу особых изменений, что в 22, что сейчас», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что ранее Дубцова прибегала к «уколам красоты». Она не скрывала, что старается поддерживать свою молодость разными способами. Еще несколько лет назад певица советовала женщинам не бояться обращаться к косметологам. «Уколы красоты поколению „Секса в большом городе“ в помощь», — отмечала она. И многие звезды действительно часто делают инъекции ботокса, чтобы выглядеть моложе. Даже Евгений Петросян и Прохор Шаляпин прибегают к подобным процедурам.