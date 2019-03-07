Яковлева вспомнила, как «истязала себя голодом» ради того, чтобы прочувствовать роль

В одном из своих интервью Елена Яковлева призналась, что в некоторых моментах она проявляла самокритичность.

58-летняя Елена Яковлева в одном из своих недавних интервью вспомнила, на какие жертвы она была готова пойти только ради того, чтобы доказать себе, что она достойна быть актрисой. Рассуждая о своем призвании и карьере, народная артистка России призналась, что и у нее возникали сомнения по поводу того, может ли она считать себя профессионалом.

По словам Елены, такие мыли зародились у нее после того, как она прочила книгу Эфроса, посвященную Ольге Яковлевой. По утверждению автора, героиня его произведения сыгравшая Джульетту, не смывая грима могла отправляться домой «чуть ли не в сценической одежде». Так, она проживала предложенную ей роль.

И Елена Алексеевна, в свою очередь, захотела испытать себя. Так как после прочтения книги о ее однофамилице, артистке показалось, что она никогда не ощущала такого глубокого погружения в материал. «Даже решила, что я очень плохая артистка», — вспоминает Яковлева. На тот момент она была задействована в постановке Галины Волчек «Крутой маршрут».

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«И я решила истязать себя голодом, чтобы приблизиться хоть чуть-чуть к состоянию своей героини — заключенной в лагере», — приводит 7days.ru слова Елены Яковлевой.

Актриса действительно отказывалась от всякой еды, позволяя себе пить только воду. И с каждым часом ей становилось только хуже. Выдержки хватило ненадолго — уже к вечеру Елена Алексеевна решила прекратить свое «самоистязание», так у нее пропало всякое желание выходить на сцену и идти на грим.