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Все последующие эпизоды «Ривердэйл» посвятят Люку Перри

Актер играл в подростковой драме Фрэда Эндрюса - отца главного героя по имени Арчи.

Все последующие эпизоды «Ривердэйл» посвятят Люку Перри
Кадр из сериала "Ривердэйл" (2017-2019)

Исполнительный продюсер сериала «Ривердэйл» Роберто Агирре-Сакаса заявил, что все последующие эпизоды подростковой драмы будут посвящены Люку Перри, который скончался в понедельник, 4 марта из-за обширного инсульта.

Об этом создатель проекта сообщил на своей страничке в соцсети. В среду, 6 марта вышла последняя серия, в которой снялся Люк Перри. «В сегодняшнем эпизоде Фред, как всегда, изо всех сил старается помочь Арчи. Он посвящен Люку, как будут и все последующие серии», — написал он.

Перри, который получил известность после съемок в сериале «Беверли-Хиллх 90210», в «Ривердэйле» сыграл Фрэда Эндрюса —  отца главного героя Арчи. Сериал снят по мотивам комикса Archie Comics.

«Ривердэйл», который выходит уже на протяжении трех сезонов, быстро превратился мировой феномен, сделав каждого из юных артистов настоящей звездой. По словам актеров, Перри был для них «отцом и наставником».

«Люк был всем, кем каждый хотел бы быть: невероятно чутким профессионалом с большим сердцем и настоящим другом для каждого», — написали исполнительные продюсеры сериала в своей речи после смерти артиста.

Они также отметили, что актер был невероятно щедрым и излучал любовь, и доброту.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что сын Люка Перри отменил свое запланированное участие в реслинг-шоу в связи со смертью отца.

Напомним, что последний фильм, в котором снялся артист, стала лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

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Все последующие эпизоды «Ривердэйл» посвятят Люку Перри
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