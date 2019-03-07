Главреда RT впечатлила девушка-трансгендер на британском телевидении

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в Instagram историей с британского телевидения, которая ее, похоже, впечатлила. Речь идет о девушке-трансгендере Ари Дэннис из США.

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Симоньян опубликовала снимок девушки, которая рассказала на ТВ о своей не совсем стандартной семьей. У Дэннис, по рассказу главы RT, есть два ребенка, при этом, старший, которому исполнилось восемь лет, уже принял решение сменить пол, а 11-летнему ребенку не говорят какого он/она пола, чтобы ребенок мог сам позднее решить.

«Потому что навязывать гендерную принадлежность из-за анатомии — токсично. У меня всё», — закончила свой рассказал Симоньян. Многие подписчики ее блога возмутились этой историей, и отметили, что не считают такое поведение родителей нормой.

Напомним, что в прошлом году главред RT очень категорично высказалась про «западные ценности», отметив, что в России не хотят следовать этому примеру Запада. Тогда многие поддержали журналистку, и сейчас поддерживают ее относительно этой позиции.