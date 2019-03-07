Пугачева вместе с Галкиным пришла на банкет к Жванецкому

Еще 6 марта писатель-сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий отпраздновал свой 85-летний юбилей. В своем микроблоге шоумен Максим Галкин опубликовал нарезку из видеороликов, записанных на торжестве в честь именинника. На празднество телеведущий пришел вместе с 69-летней Аллой Пугачевой, которая произнесла тост на банкете среди собравшихся гостей. В зале также были замечены: Леонид Каневский, Андрей Макаревич, Леонид Ярмольник и многие другие.

«Что это будет такое пышное торжество, честное слово не ожидал. Поэтому сейчас не скажу, что смущен…» — обратился к присутствующим Михаил Жванецкий. Микрофон в руки взяла и Примадонна отечественного шоу-бизнеса, которая лично поздравила сатирика с его юбилеем. «Чтобы жил долго наш гений… Удивительный человек, Михаил Михайлович», — произнесла на застолье Пугачева.

Тем временем, супруг Примадонны — Максим Галкин в компании других гостей исполнил фрагмент из песни «Батарейка». Все действо было запечатлено на камеру и вернувшись домой, шоумен смог смонтировать в единую пленку основные кадры с торжества, поделившись ими со своими подписчиками.

«Немного о вчерашнем праздновании юбилея Михаила Михайловича Жванецкого. Было весело, остроумно и вкусно», — отметил телеведущий.

Напомним, что ранее Алла Борисовна собирала близких друзей на своей вечеринки, по традиции устроив праздник в Первое воскресенье весны. Примечательно, что банкет Примадонна устроила не в своем особняке в Подмосковной деревне Грязь, а в одном из ресторанов. Торжество певицы не смогли пропустить: чета Юдашкиных, Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, Никита Пресняков с возлюбленной Аленой Красновой, певица Жасмин, Кристина Орбакайте и многие другие.