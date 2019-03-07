«Это явный плагиат»: в Сети разгорелся спор из-за нового платья Кейт Миддлтон

Несколько дней назад в Букингемском дворце в Лондоне прошло торжество в честь 50-летия службы принца Чарльза. На этом мероприятии собрались «сливки» британского общества, а также члены королевской британской семьи. В последнее время все внимание к себе притягивает супруга принца Гарри Меган Маркл, которая уже совсем скоро родит первенца. Однако на этот раз в центре внимания оказалась Кейт Миддлтон (Kate Middleton).

На торжественном приеме герцогиня Кембриджская появилась в нежно-зеленом платье с высоким воротником, пуговицами и объемными рукавами. Свой образ она дополнила замшевыми лодочками Emmy London, клатчем от Alexander McQueen и серьгами Aquamarine. Наряд Миддлтон показался очень знакомым пользователям соцсети. Знатоки вспомнили, что подобное платье было представлено в коллекции российского дизайнера Ульяны Сергеенко в 2014 году.

Пристально рассмотрев платье жены принца Уильяма, они пришли к выводу, что оно практически ничем не отличается от творения Сергеенко. Лишь ткань у нарядов разная. Российский дизайнер использовала более плотную ткань. Случившееся Сергеенко еще не прокомментировала. По данным зарубежных изданий, платье Кэтрин было сшито ее личным портным. В Сети разгорелся настоящий спор из-за наряда герцогини Кембриджской.

Одни считают, что совпадения быть не могло и портной просто скопировал работу Сергеенко, а другие уверены, что это все же случайность. «Это явный плагиат», «Прям все следят за Сергеенко, бывают и случайности», «Красивое платье, может подглядел фасончик, не страшно», — высказались пользователи. Напомним, что подобный случай произошел, когда Миддлтон вышла замуж. Тогда многие заметили, что свадебное платье герцогини похоже на наряд, в которое два года назад надевала невеста бельгийского принца. Узнав о случившемся Изабелла Орсини тогда лишь пошутила: «Это говорит о том, что у Кейт Миддлтон хороший вкус».

Отметим, что нарядам Ульяны Сергеенко отдают предпочтения многие звезды: Ксения Собчак, Яна Рудковская, Наталья Водянова, Светлана Ходченкова и другие известные персоны. Имеет несколько нарядов из ее коллекций и мама действующего эмира Катара шейха Моза.