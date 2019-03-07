Актеры из «Игры престолов» заработали столько, что им хватит на 100 лет вперед

Гонорары, которые получили артисты, позволяют им не работать всю оставшуюся жизнь.

Сериал «Игра престолов» близится к своему логическому завершению. Для многих ранее неизвестных актеров съемки в фэнтазийной саге стали своего рода трамплином, который позволил им вознестись на вершину славы.

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Хотя многие персонажи не дожили до восьмого сезона, среди них имеется основной костяк — Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), Джон Сноу (Кит Харрингтон), Серсея Ланнистер (Лина Хиди), Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж) и Джейме Ланнистер (Николай Костер-Вальдау), который дошел до победного конца.Поэтому многих интересует, сколько же заработали артисты, сыгравшие полюбившихся героев.

В 2017 году Кит Харрингтон, Питер Динклэйдж, Лина Хиди и Николай Костер-Вальдау получали за каждый эпизод по 500 тысяч долларов каждый. Два года спустя эта сумма достигла более 2,5 миллионов долларов.

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Но это еще не предел. Съемки в «Игре престолов» позволили Эмилии Кларк заработать 13 миллионов долларов, а Питеру Динклэйджу — 15 миллионов долларов.

Однако самым состоятельным актером является Николай Костер-Вальдау: в его копилке набралось 16 миллионов долларов. Таким образом, доходы звезд телешоу позволяют им безбедно жить 100 лет и не работать всю оставшуюся жизнь, отмечает Ibtimes.

Стоит отметить, что актерам из «Игры престолов» в финансовом плане удалось заткнуть за пояс других артистов из известных сериалов. Так, за съемку в одном эпизоде в «Теории большого взрыва» актеры в среднем получали по 900 тысяч долларов за эпизод.

Ранее сайт Teleprogramma.pro также писал, что во время съемок в ситкоме «Друзья» Дженнифер Энистон получала один миллион долларов за серию. Однако это в любом случае меньше, чем гонорар за один эпизод в «Игре престолов».

И даже в новом проекте Apple о закулисье телешоу, где компанию актрисе составит ее коллега Риз Уизерспун, ее цена за съемки в одной серии поднялась лишь на 100 тысяч долларов.