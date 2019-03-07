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Актеры из «Игры престолов» заработали столько, что им хватит на 100 лет вперед

Гонорары, которые получили артисты, позволяют им не работать всю оставшуюся жизнь.

Актеры из «Игры престолов» заработали столько, что им хватит на 100 лет вперед
Кадр из сериала "Игра престолов" (2009-2019)

Сериал «Игра престолов» близится к своему логическому завершению. Для многих ранее неизвестных актеров съемки в фэнтазийной саге стали своего рода трамплином, который позволил им вознестись на вершину славы.

Хотя многие персонажи не дожили до восьмого сезона, среди них имеется основной костяк — Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), Джон Сноу (Кит Харрингтон), Серсея Ланнистер (Лина Хиди), Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж) и Джейме Ланнистер (Николай Костер-Вальдау), который дошел до победного конца.Поэтому многих интересует, сколько же заработали артисты, сыгравшие полюбившихся героев.

В 2017 году Кит Харрингтон, Питер Динклэйдж, Лина Хиди и Николай Костер-Вальдау получали за каждый эпизод по 500 тысяч долларов каждый. Два года спустя эта сумма достигла более 2,5 миллионов долларов.

Но это еще не предел. Съемки в «Игре престолов» позволили Эмилии Кларк заработать 13 миллионов долларов, а Питеру Динклэйджу — 15 миллионов долларов.

Однако самым состоятельным актером является Николай Костер-Вальдау: в его копилке набралось 16 миллионов долларов. Таким образом, доходы звезд телешоу позволяют им безбедно жить 100 лет и не работать всю оставшуюся жизнь, отмечает Ibtimes.

Стоит отметить, что актерам из «Игры престолов» в финансовом плане удалось заткнуть за пояс других артистов из известных сериалов. Так, за съемку в одном эпизоде в «Теории большого взрыва» актеры в среднем получали по 900 тысяч долларов за эпизод.

Ранее сайт Teleprogramma.pro также писал, что во время съемок в ситкоме «Друзья» Дженнифер Энистон получала один миллион долларов за серию. Однако это в любом случае меньше, чем гонорар за один эпизод в «Игре престолов».

И даже в новом проекте Apple о закулисье телешоу, где компанию актрисе составит ее коллега Риз Уизерспун, ее цена за съемки в одной серии поднялась лишь на 100 тысяч долларов.

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Актеры из «Игры престолов» заработали столько, что им хватит на 100 лет вперед
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