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Сердечко и роза: Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки

На мочке уха спортсмена появилось маленькое сердце, а под ухом — роза.

Сердечко и роза: Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки
Дэвид Бекхэм Javier Rojas/ZUMAPRESS.com (http://www.globallookpress.com)

Популярный спортсмен Дэвид Бекхэм сделал себе как минимум две новых татуировки несколько дней назад. Футболист ничего не рассказывал о планах добавить новые рисунки на свое тело, как он делает иногда, а в некоторых случаях даже показывает процесс создания тату. Нет, в этот раз татуировки просто появились на теле Бекхэма, и их заметили журналисты портала Teleprogramma.pro на свежих снимках знаменитости.

Так, маленькое и трогательное тату в форме сердечка можно увидеть на правой мочке уха Бекхэма. Причем, оно есть только на снимках, сделанных 1 марта, за несколько дней до этого спортсмен попадал в объективы еще без рисунка на ухе. Второе тату заметить проще — оно больше, но на фото сливается с другими рисунками. Вторая татуировка в виде розы находится под правым ухом, на шее. Она появилась одновременно с первой.

Дэвид Бекхэм
Две новых татуировки Дэвида Бекхэма. Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
Дэвид Бекхэм
А здесь еще татуировок у Дэвида Бекхэма нет Panoramic/ZUMAPRESS.com

Кстати, татуировки выглядят уже зажившими, так, что можно предположить, что сделал их футболист около недели назад, в конце февраля. Отметим, что у футболиста всего более 50 татуировок, и он регулярно добавляет новые. Мастер Бекхэма Марк Махони рассказывал ранее, что спортсмен не чувствует боли, и поэтому он идеальный клиент.

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Сердечко и роза: Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки
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