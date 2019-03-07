Савельева о любовных сценах мужа: «Мне нравятся его талантливые партнерши»

Супруг Саши Савельевой — 45-летний Кирилл Сафонов еще до знакомства с певицей уже состоял в серьезных отношениях. У артиста есть взрослая дочь Анастасия. Девушка живет в Соединенных Штатах, однако старается видеться с отцом и даже смогла подружиться со своей молодой мачехой. 35-летняя Саша старше падчерицы всего на двенадцать лет. Однако благодаря незначительной разнице в возрасте им удалось быстро найти общий язык.

Примечательно, что готовящаяся к первым родам Савельева предпочитает не распространяться о своей семейной жизни. Солистка группы «Фабрика» стала все реже появляться на публике и практически отказалась от светский мероприятий. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, певица вместе с дизайнером уже выбрала обои для будущей детской комнаты. Саша старается не забывать и о своих подписчиках.

Как пишет 7days.ru, будущую мамочку спросили о том, как она относится к любовным сценам в кино со своим мужем. «Мне нравятся его талантливые партнерши!» — лаконично ответила Савельева, не став развивать эту тему. Супруги вместе без малого девять лет. Саша Савельева и Кирилл Сафонов сыграли свадьбу в апреле 2010 года.