Светлана Бондарчук снялась в смелой фотосессии в одной рубашке

Бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана не перестает удивлять своих поклонников. Женщина в декабре прошлого года отметила 50-летие, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Светская львица не стесняется демонстрировать свою фигуру. Она регулярно занимается йогой и правильно питается, что помогает ей поддерживать себя в форме. Следит знаменитость и за своей кожей, чтобы выглядеть молодо. Ранее она признавалась, что всегда смывает на ночь косметику и использует солнцезащитные крема, чтобы защитить кожу от пагубного воздействия солнечных лучей.

На днях Бондарчук снялась в новой смелой фотосессии. На снимках она предстала в одной белоснежной рубашке и с мокрыми волосами. В кадре светская львица сидит на белом кубе, демонстрируя стройные ноги. При этом несколько пуговиц на рубашке были расстегнуты, что позволило показать глубокое декольте. Свой образ Светлана дополнила яркой алой помадой. Поклонники пришли в восторг от снимков. Они отметили, что светская львица превосходно выглядит.

«Это мотивирует!», «Какая вы красивая!», «Девушка — весна!», «Светлана, ну нельзя быть красивой такой!», «Одета в счастье и мужскую сорочку!», — прокомментировали пост звезды подписчики. К слову, Бондарчук даже в домашней обстановке выглядит словно модель. Не так давно она устроила фотосессию у своей гардеробной. Женщина примерила платье карандаш и пальто белоснежного цвета, доказав, что белый иногда не полнит.

Напомним также, что несколько недель назад Светлана пообещала кардинально сменить имидж. Проведя опрос она поняла, что поклонникам больше нравится короткая стрижка. В ближайшее время светская львица укоротит свои локоны и возможно обновит цвет волос. По этой причине фанаты стараются не пропускать публикаций знаменитости. Они уверены, что ее новая прическа станет трендом. Стоит отметить, что многие мужчины и так засматриваются на Бондарчук, но у женщины уже есть возлюбленный. Несколько месяцев назад Светлана начала появляться на публике с новым избранником. Им стал директор дизайнерских проектов Сергей Харченко.