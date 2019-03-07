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Моника Беллуччи впервые вышла в свет с длинноволосым бойфрендом

В числе других звезд актриса появилась на показе последней модной коллекции скончавшегося Карла Лагерфельда.

Моника Беллуччи впервые вышла в свет с длинноволосым бойфрендом
Моника Белуччи на показе Chanel в Гран-пале. Фото: globallookpress©Panoramic

О том, что впервые после развода с Венсаном Касселем у Моники Беллуччи появился возлюбленный, стало известно больше года назад. Поначалу актриса держала в тайне свои отношения с 36-летним живописцем Николя Лефевром, который, к слову, владеет одной из художественных галерей в Париже. Но вскоре скрывать эту связь стало бессмысленно: пару засняли целующейся на одной из улочек французской столицы.

На днях 54-летняя Белуччи впервые появилась со своим бойфрендом на светском мероприятии – показе последней модной коллекции Карла Лагерфельда. Для презентации Chanel, которая прошла в парижском Гран-Пале, артистка выбрала элегантный наряд – твидовое пальто и широкие черные брюки, которые она дополнила темными очками и сумочкой с золотой застежкой. Длинноволосый избранник звезды был одет в экстравагантно-мешковатый костюм и белую рубашку с небрежно расстегнутым воротом.

Моника Белуччи и Николя Лефевр сидели в первых рядах на показе Chanel. Фото: Instagram@hot_monika_bellucci

Декорации показа оказались по-настоящему грандиозными. Гости шоу, в числе которых оказались Наоми Кэмпбелл, Клаудиа Шиффер, Пенелопа Крус, актриса и модель Клеманс Поэзи и другие, заняли свои места в зале, оформленном под горную альпийскую деревню. А модели, демонстрировавшие длинные пальто и многослойные наряды из светлых тканей и перьев, дефилировали перед публикой по искусственному снегу.

Показ шел в молчании в память легендарного кутюрье, скончавшегося 19 февраля, отмечает The Daily Mail. В конце дефиле мэтру устроили долгие и бурные аплодисменты, но, конечно, в этот раз Лагерфельд уже не вышел на поклон к зрителям, пишет CNN.

Декорации на показе последней коллекции Карла Лагерфельда. Фото: Reuters/Regis Duvignau

Напомним Белуччи и Кассель расстались в 2013 году. Экс-супруг артистки также состоит в отношениях и даже браке с молодой партнершей – 21-летней моделью Тиной Кунаки, которая недавно родила от актера ребенка. У экс-супругов есть также две общих дочки – Дева и Леона.

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Моника Беллуччи впервые вышла в свет с длинноволосым бойфрендом
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