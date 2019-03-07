НОВОСТИ

Звезда «Гарри Поттера» Даниэль Рэдклифф снова сыграет в кино «очкарика»

Актера заметили на съемочной площадке в новом образе.

Звезда «Гарри Поттера» Даниэль Рэдклифф снова сыграет в кино «очкарика»
Даниэль Рэдклифф PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS

Звезду «Гарри Поттера» Даниэля Рэдклиффа заметили на съемках нового фильма «Побег из Претории», в котором он сыграет главную роль, и это снова будет роль «очкарика». Правда, на Гарри Поттера он вовсе не похож — главный герой, по сюжету фильма, находится в тюрьме строго режима в Претории. Действие разворачивается в конце 70-х годов прошлого века.

29-летнего актера очень трудно узнать в этом образе. Он одет в полосатую рубашку-поло бежевого цвета, синие клетчатые штаны и синюю кепку как у дальнобойщика. При этом, он с очень непривычной огромной бородой и длинными каштановыми волосами. Завершают образ большие очки.

Дэниел в картине исполняет роль белого активиста Тима Дженкина. Фильм будет основан на реальных событиях, которые происходили в Южной Африке, где реальный активист сбегал из тюрьмы. Съемки, по данным источников, начались в Аделаиде две недели назад. Как передает Dailymail, кроме Рэдклиффа в картине сыграет также известный по «Парку Юрского периода» Сэм Нил.

Напомним, что Рэдклифф долгое время старался уйти от образа Гарри Поттера. По некоторым данным он даже переживал, что навсегда будет ассоциироваться с этой ролью, и соглашался на самые странные и неожиданные роли, например, он сыграл труп в фильме «Человек-швейцарский нож».

Вам может быть интересно:

Дэниел Рэдклифф имел проблемы с алкоголем из-за роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф считает ребут Гарри Поттера неизбежным

Тэги:

Гарри ПоттерДаниэль Рэдклифф

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда «Гарри Поттера» Даниэль Рэдклифф снова сыграет в кино «очкарика»
Интересно?
Поделись с друзьями: