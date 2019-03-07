Звезда «Гарри Поттера» Даниэль Рэдклифф снова сыграет в кино «очкарика»

Звезду «Гарри Поттера» Даниэля Рэдклиффа заметили на съемках нового фильма «Побег из Претории», в котором он сыграет главную роль, и это снова будет роль «очкарика». Правда, на Гарри Поттера он вовсе не похож — главный герой, по сюжету фильма, находится в тюрьме строго режима в Претории. Действие разворачивается в конце 70-х годов прошлого века.

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29-летнего актера очень трудно узнать в этом образе. Он одет в полосатую рубашку-поло бежевого цвета, синие клетчатые штаны и синюю кепку как у дальнобойщика. При этом, он с очень непривычной огромной бородой и длинными каштановыми волосами. Завершают образ большие очки.

Дэниел в картине исполняет роль белого активиста Тима Дженкина. Фильм будет основан на реальных событиях, которые происходили в Южной Африке, где реальный активист сбегал из тюрьмы. Съемки, по данным источников, начались в Аделаиде две недели назад. Как передает Dailymail, кроме Рэдклиффа в картине сыграет также известный по «Парку Юрского периода» Сэм Нил.

Напомним, что Рэдклифф долгое время старался уйти от образа Гарри Поттера. По некоторым данным он даже переживал, что навсегда будет ассоциироваться с этой ролью, и соглашался на самые странные и неожиданные роли, например, он сыграл труп в фильме «Человек-швейцарский нож».