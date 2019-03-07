Не ври себе! «Лицо» российского МИДа никогда не спит вдоволь

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сделала откровенное признание на своей странице в Instagram. Она рассказала, что посмотрела на свое сонное отражение с утра и пришла к выводу, что она, наверное, никогда не сможет выспаться.

«Смотрю на свои вечно заспанные глазки и повторяю: «Не ври себе — ты никогда не выспишься», — написала Захарова под своим селфи, на котором, по ее мнению, у нее как раз таки «заспанные глазки». Хотя в комментариях подписчики и написали Захаровой, что выглядит она прекрасно для человека, который недостаточно спит, встает официальный представитель МИДа, похоже, действительно очень рано.

Ранее Захарова уже публиковала на своей странице в Instagram фото из тренажерного зала, под которым она писала, что ощущает себя между Марсом и Землей, когда приходит на тренировку в половине восьмого утра. Видимо, просыпаться ей приходится еще раньше. Кстати, в отпуске Захарова была последний раз, по сообщениям СМИ, в июне прошлого года, и провела она его в Сочи. А при таком графике и не удивительно, что Захаровой кажется, что она никогда не высыпается и уже не выспится.