Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована с подозрением на амнезию

По словам возлюбленного Екатерины Терешкович, женщина почувствовала себя плохо после бурной вечеринки, которую устроила ее подруга. Пенсионерка повредила ногу, а также врачи подозревают, что у нее произошла кратковременная потеря памяти.

Уже почти год вся страна следит за тем, как развиваются отношения у Гогена Солнцева с его пожилой супругой Екатериной Терешкович. Первое время у них в семье царила идиллия. Пенсионерка даже решилась сделать пластическую операцию по подтяжке лица, чтобы выглядеть моложе, но после этого и началась проблемы в ее браке. Сначала женщина перестала вести домашнее хозяйство, затем Гоген увидел, как ее подвез другой мужчина. Некоторое время супруги прожили раздельно, но потом им удалось помириться. Они начали посещать психолога, который помог паре вновь найти общий язык.

больше по теме Гоген Солнцев пытается избавить от комплексов актеров своего спектакля Не все из них готовы использовать в качестве реквизита вещи из интим-салонов.

Однако примирение оказалось недолгим. На днях Солнцев вновь стал героем передачи «Прямой эфир». По словам шоумена, они продолжали выполнять занятия психолога и даже отправились на занятия по танцам. Однако во время одного из уроков Гоген приревновал супругу к преподавателю. Затем произошло еще одно неприятное событие. Он отпустил Терешкович на вечеринку к подруге. Гоген даже помогал собираться своей возлюбленной на праздник, но в итоге он узнал, что она отправилась с подругами в стриптиз-клуб. «Катю я собирал на юбилей Натальи Борисовны и совершенно не подозревал о каких-то моментах, которые могут навредить и мне, и ей», — поделился Солнцев.

Как оказалось, сейчас Терешкович находится в больнице. Накануне шоумен пришлось вызвать ей скорую помощь. «Сказались провокационные действия ее подруг связанных с алкоголем, с ночными гулянками. Ключевым стал юбилей Натальи Борисовны», — пояснил Гоген. На связь со студией вышел корреспондент, который находится в больнице, где лежит Екатерина Львовна. Он сообщил, что женщина поступила в клинику с сильной головной болью. Врачи подозревают, что у ее может быть кратковременная потеря памяти.

В случившемся Солнцев винит подруг своей жены. «Они ее напоили, они сняли все на камеру, и специально мне отправили ночью», — заявил шоумен. «Через два дня она впала в кому. Они еще и ногу ей проломили», — на эмоциях прокричал Гоген, когда в студию вошла подруга Терешкович Наталья Красова.

Дочь Екатерины Львовны Полина Давыдова узнала о случившемся лишь в студии передачи. «Я в ужасе от того, что сделали с моей матерью. Гоген, я считаю, что в этом есть и твоя доля вины», — высказалась девушка. Она отметила, что у ее мамы были проблемы с алкогольной зависимостью, поэтому ее нельзя было отпускать в клуб. Сразу после съемок передачи Гоген и близкие Терешкович отправились навестить ее в больницу.