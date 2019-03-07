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Влад Топалов станет единственным мужчиной на женском шоу Регины Тодоренко

Певец выступит в качестве соведущего своей жены в третьем сезоне ее YouTube-проекта.

Влад Топалов станет единственным мужчиной на женском шоу Регины Тодоренко
Влад Топалов стал соведущим жены. Фото: пресс-релиз проекта "Пятница с Региной".

Уже в пятницу, 8 марта, на официальном канале Регины Тодоренко на YouTube начнется показ третьего сезона ее женского шоу. В проекте «Пятница с Региной» зрительниц уже традиционно ждут забавные и немного дерзкие игры, а также музыкальные сценки, которые порой будут превращаться в целые клипы.

В новом сезоне шоу на чай к звезде «Орла и решки» придут Елена Темникова, певица Нюша, Агата Муцениеце, Анна Седокова и другие успешные девушки self-made, чьи имена сейчас держатся в тайне. Гости поделятся увлекательными историями из своей жизни, расскажут о своих профессиональных успехах и поразмышляют об отношениях с возлюбленными.

Съемки программы ведутся дома у Регины. Телеведущая, которая в декабре впервые стала мамой, сейчас уделяет много времени маленькому сыну Мише, поэтому в кадре на ее «девичнике» появится единственный мужчина — Влад Топалов. Известно, что муж будет помогать Тодоренко с гостями шоу.

Будет в «Пятнице с Региной» и нечто новенькое — рубрика «Вырвалась». В ней ведущая поведает поклонницам, как лучше провести те небольшие перерывы, которые иногда выпадают молодым мамам между заботами о малыше и другими важными делами.

«Мне так хочется стать хорошим и добрым примером того, что женщина может вести активный образ жизни и оставаться хорошей мамой!» — говорит Регина.

Как отмечается в пресс-релизе проекта, YouTube-канал Тодоренко собрал уже более 42 миллионов просмотров.

Напомним, в декретном отпуске артистка засиживаться не планировала. По словам телеведущей, работа и материнство приносят ей огромное удовольствие. Она признается, что иногда, как и любой женщине, быть матерью ей нелегко и даже страшновато, но она старается справляться со всеми сложностями, получая от своих побед по-настоящему бесценный опыт.

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Влад Топалов станет единственным мужчиной на женском шоу Регины Тодоренко
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