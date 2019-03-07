Лопырева организовала детский праздник с футбольной тематикой для сына Марка Лео

35-летняя Виктория Лопырева не скрывает, что она наслаждается каждым днем своего материнства. Своего первенца светская львица родила от бизнесмена Игоря Булатова.

35-летняя Виктория Лопырева организовала детский праздник для своего сына Марка Лео. Устраивая тематическую вечеринку, новоиспеченная мамочка во всем придерживалась футбольной стилистики. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, модель вместе с отцом малыша бизнесменом Игорем Булатовым отметили месяц со дня рождения наследника. В Stories модель опубликовала кадры, которые были сделаны во время подготовки к празднеству. Украсить гостиную в ее квартире Виктории помогли специально нанятые декораторы. Лопырева остановила свой выбор на воздушных шарах в виде футбольных мячей. А из нескольких шариков по заказу светской львицы собрали целую фигурку футболиста.

«Вот так у нас сегодня украшена квартира. Футбольная тема. Так что отмечаем один месяц», — добавила Виктория Лопырева.

Напомним, что свою беременность Виктория Лопырева рассекретила незадолго до самих родов. По словам модели, она не хотела, чтобы ее интересное положение стало поводом для всеобщего обсуждения. Кроме того, на первых месяцах девушка старалась избегать пристального внимания со стороны репортеров. Однако со временем модели стало все сложнее скрывать от окружающих свой заметно округлившийся животик.

Виктория утверждала, что отец ее будущего малыша в буквальном смысле сдувает с нее пылинки, отказываясь при этом называть имя своего возлюбленного. Однако теперь Лопырева не видит смысла и дальше поддерживать секретность. С рождением первенца светская львица опубликовала совместное фото с Игорем Булатовым. А отмечая День всех влюбленных, пара отправилась в один из ресторанов, оставив сына Марко Лео на попечение няни. Тогда Виктория заверяла поклонников в том, что женщина всегда должна оставаться женщиной, несмотря ни на какие обстоятельства. Поэтому Лопырева согласилась устроить себе и своему возлюбленному романтический вечер.