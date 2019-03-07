Многодетная Порошина ради гастролей оставит сына на попечении няни и бабушки

Актриса театра и кино уже признавалась, что всегда мечтала о большой семье.

45-летняя Мария Порошина после развода со своим супругом Ильей Древновым оказалась в центре всеобщего внимания. И это неудивительно: ведь незадолго до расставания с отцом трех дочерей актриса перестала скрывать свою пятую беременность. От Гоши Куценко у Марии есть уже взрослая дочка Полина, в феврале девушке исполнилось 23 года.

В окружении Порошиной поговаривали, что именно она всегда обеспечивала семью, буквально разрываясь между съемками и гастролями. Поэтому актрисе пришлось отказаться от декретного отпуска по уходу за ребенком. Практически сразу после родов Мария вернулась на сцену, но выезжала на спектакли, которые проходили на московской сцене. Таким образом, артистка отлучалась из дома на четыре или пять часов.

Однако Международный женский день 8 Марта Мария вместе с Ярославом Бойко проведет в Рязани — актеры покажут постановку о любви «Неоконченный роман». Кроме того, Марии предстоит сыграть на сценах Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Волгограда, Калининграда и других городов.

Примечательно, что гастрольный график Порошиной составлен так, что после поездки она около недели может провести дома с детьми. Ради турне актрисе придется оставить маленького сына на попечении бабушки и няни. 11 марта крохе исполнится только два месяца, пишет «Комсомольская правда».

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в браке с Ильей Древновым у Марии Порошиной родилось трое детей — все девочки: Серафиме только тринадцать лет, ее сестренке Аграфене — восемь, а маленькой Глафире исполнилось три годика. Своего пятого ребенка — долгожданного сына актриса родила не от Древнова, однако Мария до сих пор предпочитает скрывать имя отца мальчика.