«После сорока пяти хорошее тело — это колоссальный труд»: Мария Аронова посоветовала девушкам есть сладкое раз в неделю

Актриса призналась, что лишний вес сказывается на здоровье, и об этом нужно думать тем, кто любит вкусно поесть.

Советская и российская актриса Мария Аронова в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro призналась, что она специально к весне не худеет, поскольку для нее это не актуально. Актриса рассказала, что в целом она старается скидывать лишние килограммы. Если есть возможность есть больше свежих фруктов и ягод, она так и делает, но никаких комплексов из-за фигуры у нее нет и не было.

«Надо уметь себя подать женщине. У меня в этом смысле комплексов не было никогда, не знаю, с чем это связано. Никогда у меня не было одиночества женского. Господь наградил меня двумя детьми, теперь еще и внучкой. Здесь вопрос в здоровье. После сорока пяти начинают коленки болеть, об этом надо думать девочкам. Которые, как и я, любят покушать», — посоветовала Аронова.

Звезда посоветовала таким девушкам баловать себя сладким только раз в неделю, а остальное время следить за питанием. При этом она добавила, что у нее к похудению слабая воля. Но актриса с особым уважением относится к тем, кто сохраняет форму даже в зрелом возрасте, когда это требует больших усилий.

«Я знаю и понимаю, что любой человек, имеющий после 40—45 лет хорошее тело, — это колоссальный труд, это люди, которые вызывают у меня восхищение. Кроме питания — это время, проведенное в зале, это должна быть другая психология», — призналась Аронова. Она добавила, что знает людей, которые хорошо похудели, когда перестали есть сладкое и мучное.