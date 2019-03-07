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«И ведь досталась же кому-то такая»: Разыграев сделал комплимент 47-летней Кудрявцевой

Ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Лера Кудрявцева в своем микроблоге опубликовала кадры со съемочной площадки одного из своих шоу. Не остался в стороне от обсуждения снимков и близкий друг светской львицы — Андрей Разыграев.

«И ведь досталась же кому-то такая»: Разыграев сделал комплимент 47-летней Кудрявцевой
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

В своем Instagram Лера Кудрявцева опубликовала подборку кадров со съемочной площадки программы «10 самых» телеканала «Муз-ТВ». «Моя любимая команда», — подписала снимки светская львица. Напомним, что супруга хоккеиста Игоря Макарова также ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», в паре с Оскаром Кучерой.

Ни для кого не секрет, что теледива уже много лет дружит с шоуменом Андреем Разыграевым, который, к слову, одним из первых поздравил Леру с рождением дочери Маши. Тогда молодой человек уверял, что Кудрявцева еще сможет удивить своих поклонников. И действительно: новоиспеченная мамочка не стала засиживаться в декрете. Спустя несколько недель после родов она вышла из декретного отпуска, став ведущей сочинского фестиваля «Новая волна».

Несмотря на плотный рабочий график и материнство, Лера Кудрявцева не забывает и о своих коллегах, с которыми светская львица поддерживает теплые дружеские отношения. Комментируя снимки телеведущей на ее личной страничке, шоумен Андрей Разыграев обратился к супруге Игоря Макарова, сделав 47-летней Лере комплимент.

Андрей Разыграев не оставил без внимания снимки Леры Кудрявцевой. Фото: Instagram.com/leratv

«И ведь досталась же кому-то такая…» — отметил молодой человек, сопроводив свой пост смайлами в виде сердечек.

Примечательно, что в своем микроблоге Лера Кудрявцева крайне редко рассказывает о своей семимесячной дочери Марии. Однако телеведущая уже публиковала в Stories кадры с малышкой, которая только-только стала учиться ползать.

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«И ведь досталась же кому-то такая»: Разыграев сделал комплимент 47-летней Кудрявцевой
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