«Трассы, баня, спа, бассейн»: Ляйсан Утяшева похвасталась идеальным отдыхом в Сочи

Спортсменка опубликовала несколько счастливых фотографий, на которых она плещется в бассейне с видом на горы.

Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева похвасталась в своем аккаунте в Instagram отдыхом на курорте «Роза Хутор». Она опубликовала несколько снимков, сделанных в бассейне с видом на горы. Утяшева на них в одном купальнике под весенним солнцем радостно плещется и улыбается. Прямо за ней видно свежий снег, но, похоже, спортсменку это не смущает.

В подписи к фото она написала, что все, по ее мнению, «идеально». И призналась, что уже чувствует приближение весны.

«Мгновение, остановись. Крутые горнолыжные трассы, баня, спа, бассейн. Вдыхаешь чистый горный воздух… Улыбаешься солнцу, солнце так по-весеннему улыбается тебе», — написала Утяшева.

Спортсменка редко выкладывает снимки, нарочито показывающие шикарный образ жизни или дорогой отдых. Даже в путешествии по Новой Зеландии, куда спортсменка отправилась со своим мужем Павлом Волей, она публиковала самые простые кадры на фоне природных пейзажей или видео тренировок. И в этот раз с отдыха в Сочи Ляйсан также опубликовала в соцсети, кроме снимка в бассейне, только небольшое видео с упражнениями для утренней зарядки.