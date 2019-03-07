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«Трассы, баня, спа, бассейн»: Ляйсан Утяшева похвасталась идеальным отдыхом в Сочи

Спортсменка опубликовала несколько счастливых фотографий, на которых она плещется в бассейне с видом на горы.

«Трассы, баня, спа, бассейн»: Ляйсан Утяшева похвасталась идеальным отдыхом в Сочи
Ляйсан Утяшева https://www.instagram.com/liasanutiasheva/

Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева похвасталась в своем аккаунте в Instagram отдыхом на курорте «Роза Хутор». Она опубликовала несколько снимков, сделанных в бассейне с видом на горы. Утяшева на них в одном купальнике под весенним солнцем радостно плещется и улыбается. Прямо за ней видно свежий снег, но, похоже, спортсменку это не смущает.

В подписи к фото она написала, что все, по ее мнению, «идеально». И призналась, что уже чувствует приближение весны.

«Мгновение, остановись. Крутые горнолыжные трассы, баня, спа, бассейн. Вдыхаешь чистый горный воздух… Улыбаешься солнцу, солнце так по-весеннему улыбается тебе», — написала Утяшева.
Спортсменка редко выкладывает снимки, нарочито показывающие шикарный образ жизни или дорогой отдых. Даже в путешествии по Новой Зеландии, куда спортсменка отправилась со своим мужем Павлом Волей, она публиковала самые простые кадры на фоне природных пейзажей или видео тренировок. И в этот раз с отдыха в Сочи Ляйсан также опубликовала в соцсети, кроме снимка в бассейне, только небольшое видео с упражнениями для утренней зарядки.

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«Роза Хутор»Ляйсан УтяшеваСочи

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«Трассы, баня, спа, бассейн»: Ляйсан Утяшева похвасталась идеальным отдыхом в Сочи
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