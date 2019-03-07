Обед детей главреда RT: раки, мидии, индейка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем аккаунте в Instagram призналась, что ее дети никогда не пробовали тортики и конфетки и поэтому не просят у нее сладости. Она показала фото типичного обеда, который она готовит для сына Баграта и дочери Марьяны.

На снимке оказались одни только овощи: редиска, перец и т. д. Правда, не все так грустно. В описании к фото Симоньян рассказала подробнее о том, чем кормит детей, и оказалось, что они вовсе не веганы, как можно подумать по фото, просто мясо в кадр не попало.

«К овощам еще паровые котлетки из индейки, или раки, или мидии, которые они обожают, или кролик печеный», — перечислила Симоньян в описании снимка. Она добавила, что понимает, что в школе дети, скорее всего, узнают про сладости, им «все объяснят». Но пока она готовит исключительно такую здоровую пищу.

Симоньян очень часто в своем аккаунте в Instagram рассказывает о кулинарии и своей обычной жизни. Очень часто подписчики видят сложные кулинарные шедевры и даже американский фастфуд в домашнем исполнении. Главред RT почти не пишет о политике в этой соцсети. Посты, касающиеся работы, Симоньян публикует в Telegram и Facebook. В ближайшее время она обещала порадовать поклонников новым «жанром» в Instagram — рассказывать еще и про «новую жизнь старых вещей».