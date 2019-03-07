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«Я очень прожорливая»: Екатерина фон Гечмен-Вальдек раскрыла секрет стройной фигуры без спорта

Актриса призналась, что старается не готовить дома вредные блюда, а предпочитает здоровую пищу.

«Я очень прожорливая»: Екатерина фон Гечмен-Вальдек раскрыла секрет стройной фигуры без спорта
Екатерина фон Гечмен-Вальдек/ Григорий Ганзбург/wiki

Актриса и театральный и музыкальный менеджер Екатерина фон Гечмен-Вальдек в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro рассказала свой секрет стройности, который позволяет ей уже 35 лет находиться в одном весе и не менять размер одежды. Оказалось, что Гечмен-Вальдек просто старается не провоцировать себя вредными, но вкусными продуктами, не готовит дома все то, что она умеет, и даже не берет рецепты понравившихся «вредных» блюд.

«Я избегаю того, чтобы готовить дома те вещи, которые я умею. Именно потому, что потом невозможно будет остановиться. Потому что я очень люблю вкусное», — призналась актриса. Она добавила, что в последние годы в их доме готовит в основном муж, а он предпочитает легкую европейскую кухню, которая не слишком вредит фигуре.
Гечмен-Вальдек рассказала также, что она никогда не сидела ни на каких диетах, но полезные продукты ей просто не нужно заставлять себя есть — она их любит. Актриса с удовольствием ест салаты или простое отварное мясо и не видит в этом никаких ограничений для себя.

«Вообще, я очень прожорливая, очень люблю вкусно поесть, ем очень много. Но в силу работы, в силу профессии и в силу того, что мы очень много путешествуем, иногда я ем редко. Что, наверное, тоже не полезно», — добавила Гечмен-Вальдек. Кроме того, она призналась, что никогда в жизни не была в спортзале, ни разу не занималась фитнесом, и у нее даже нет формы для спортивных тренировок, а беговой дорожке она предпочитает горные лыжи.

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диетаЕкатерина фон Гечмен-Вальдекспорт

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«Я очень прожорливая»: Екатерина фон Гечмен-Вальдек раскрыла секрет стройной фигуры без спорта
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