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«Это ночной кошмар»: принц Уильям по YouTube учится заплетать косички принцессе Шарлотте

Член британской королевской семьи признался, что девчачьи прически - трудное дело для папы

«Это ночной кошмар»: принц Уильям по YouTube учится заплетать косички принцессе Шарлотте
Принц Уильям Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com (globallookpress.com)

Принц Уильям , оказывается, не умеет делать прически своей дочери принцессе Шарлотте. Чтобы научиться хоть как-то заплетать волосы дочки, он даже смотрел уроки на YouTube, но, похоже, ему не сильно это помогло, и даже самые простые прически ему кажутся до сих пор невероятно трудными.

Такое заявление член британской королевской семьи сделал, когда он вместе с супругой Кейт Миддлтон посетил парк в Блэкпуле. Там он общался с местными жителями, и говорил с мужчиной, у которого тоже есть дети. Он признался ему, что не стоит даже пытаться делать дочери хвост.

«Это ночной кошмар», — пошутил принц. Он добавил, что у него есть проблемы и с косичками, которые он тоже пытался заплести принцессе Шарлотте, но результат оказался не лучше, чем с хвостом. Принц отметил, что это, на самом деле, трудное дело и требует определенных навыков.

В итоге молодой отец королевских кровей признался, что он учился на Youtube, но в результате его хватило только на то, чтобы сделать самый простой хвостик. Правда, принц Уильям добавил в свое оправдание, что у него нет волос, чтобы регулярно практиковаться. Вероятно, что в их семье прическами дочери занимается Кейт Миддлтон, у которой всегда безупречное состояние волос, и хвостик и косичка для нее вряд ли будут проблемой, передает Cosmopolitan.

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Кейт МиддлтонПринц Уильям

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«Это ночной кошмар»: принц Уильям по YouTube учится заплетать косички принцессе Шарлотте
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