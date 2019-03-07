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Война, любовь и английские пейзажи: вышел первый официальный трейлер фильма «Толкин»

Картина будет биографической и расскажет о жизни создателя «Властелина колец».

Война, любовь и английские пейзажи: вышел первый официальный трейлер фильма «Толкин»
Кадр из трейлера "Толкина"/ Скриншот Youtube

Студия Fox Searchlight Pictures еще в прошлом году заинтриговавшая поклонников вселенной «Властелина колец» анонсом своей новой картины, повествующей о жизни Джона Р.Р. Толкина, наконец-то выпустила первый официальный трейлер к фильму. Фильм получивший короткое и вполне логичное название «Толкин» выйдет в этом году, и, судя по трейлеру, картина будет не менее красивой, чем фильмы по книгам Толкина.

Конечно, это биографическая история, однако в жизни создателя истории про отважных хоббитов было немало приключений. По сюжету, фильм расскажет и о школьных годах писателя, и о его романтической истории с женой, и о его участии в Первой мировой войне. А происходить это все будет на фоне красивейших пейзажей Англии и ее старинной архитектуры.

Этот фильм далек от жанра фантастики, но создатели, похоже, решили все-таки добавить немного вымышленных существ в биографическую драму. В трейлере видно, что образы известных персонажей будут появляться в воображении молодого Толкина, и создатели фильма их тоже экранизировали. Напомним, что режиссером картины стал Доме Карукоски, известный по картине «Сердце льва», а самого легендарного писателя сыграл популярный актер Николас Холт. Премьера в мире состоится уже в мае, в России картина появится в прокате, возможно, немного позднее.

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Тэги:

Властетин КолецНиколас ХолтТолкин

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Война, любовь и английские пейзажи: вышел первый официальный трейлер фильма «Толкин»
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