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«Как быстро летит время»: Лазарев поздравил Топалова с 16-летием их первого альбома

Певец вспомнил, как начинался успех группы Smash!!

«Как быстро летит время»: Лазарев поздравил Топалова с 16-летием их первого альбома
Сергей Лазарев https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Популярный российский певец Сергей Лазарев в «день рождения» первого альбома группы Smash!!, в которой он начинал свою карьеру как музыкант, решил немного понастальгировать. На своей странице в Instagram Лазарев разместил обложку этого альбома под названием «Freeway», а ниже написал, что 7 марта альбому исполняется уже 16 лет.

«Wow! Как быстро летит время!», — признался Лазарев. Он отметил в публикации своего бывшего коллегу Влада Топалова, и поделился воспоминаниями о том, как 16 лет назад начинался успех их с Топаловым дуэта. Лазарев вспомнил, что альбом тогда стал очень популярным и даже получил статус «золотого». При этом, группа продала более миллиона копий, и это только лицензионных, не говоря уже о подделках, которых было много, поскольку продавались альбомы на кассетах и CD.

Топалов пока никак не прокомментировал эту публикацию своего бывшего коллеги по коллективу, и, вероятно, у него такой ностальгии по былому сотрудничеству нет. Лазарев же в последнее время иногда вспоминает те времена, когда они с Топаловым были частью дуэта Smash!!. Так, например, в день рождения Топалова Лазарев также публиковал фото, сделанное в тот период, и вспоминал как начиналась их дружба и совместная работа.

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Влад ТопаловСергей Лазарев

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«Как быстро летит время»: Лазарев поздравил Топалова с 16-летием их первого альбома
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