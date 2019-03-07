Сергей Шнуров высмеял траты мужчин на подарки к 8 марта

Популярный певец Серей Шнуров нашел новый повод для того, чтобы поделиться своим поэтическим творчеством с поклонниками. На этот раз, ожидаемо, артист написал стихотворение, в котором он посмеялся и поиронизировал над тратами мужчин накануне 8 марта. При этом, свое стихотворение он сопроводил снимком денежных купюр, из которых была выложена надпись «Март 8».

Начинается оно с того, что музыкант задается вопросом, куда же уходят из карманов мужчин деньги. А затем сравнивает их трату с миграцией птиц, которые улетают «с насиженных мест» — счетов, кошельков и карманов.

Карман обыкновенно

Пустел, но вместе с тем,

Достал последний чирик,

Отдал его не глядя.

Услышал панегирик, —

Иди работай, дядя!

Как рыцарь будь в доспехах,

Карманов нет у лат!

Ну всё прощай, успехов,

До следующих зарплат.

Поклонники при этом обратили внимание на надпись из купюр, шутливо подмечая, что на букву «А» артисту, уже видимо, изрядно потратившемуся, просто не хватило денег.

Напомним, еще совсем недавно артист также в своем аккаунте в социальной сети выступал с заявлением о том, что он закрывает свою страницу в Instagram и перебирается на другую платформу. Но пока этого не сделал.

Да и сделает ли – большой вопрос, ведь именно в этой социальной сети он довольно часто ведет полемику со своими критиками, например, с депутатом Госдумы Виталием Милоновым или ведущей Ксенией Собчак. А также посвящает свои стихи важным событиям или просто волнующим его актуальным темам.