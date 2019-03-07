Собчак и Богомолов тщательно избегали друг друга на премьере сериала «Содержанки»

Между тем, ведущая сыграла одну из ролей в новой многосерийной картине известного режиссера.

Накануне в Москве состоялась светская премьера сериала «Содержанки», режиссером которого стал Константин Богомолов. Поддержать своих коллег пришло множество знаменитостей. А учитывая тот факт, что в провокационном сериале снялись, в том числе, и непрофессиональные актрисы, но многие известные дамы, фильм с полной уверенностью можно назвать «звездным».

Среди гостей показа была и ведущая Ксения Собчак, которой в фильме досталась роль главного редактора глянцевого журнала. И, несмотря на муссирующиеся слухи о том, что Богомолова и Собчак связывают не только деловые, но романтические отношения, звезды подчеркнуто избегали общения друг с другом, пишет журнал Tatler.

больше по теме Ксению Собчак и режиссера Константина Богомолова засняли в пражском аэропорту Телеведущая и ее спутник приобрели бутылку спиртного в Duty Free и вылетели в Санкт-Петербург.

Кстати, присутствовала на премьере и актриса Дарья Мороз, бывшая жена режиссера, тоже поучаствовавшая в съемочном процессе. Ей досталась одна из главных ролей. Бывшие супруги не только продолжают общаться и вместе заниматься творчеством, они все также воспитывают дочь и вместе проводят отпуск, отмечает издание «Вокруг ТВ».

Напомним, об близких отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолов светские сплетники заговорили, в том числе и после того, как супруг ведущей избил режиссера одного из московских ресторанов. Многие звезды в той ситуации поддержали и одобрили актера.