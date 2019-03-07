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«Как ты изменился!»: звезда «Интернов» Илья Глинников вернулся с «Последнего героя»

Поклонники отметили, что актер выглядим уставшим и даже измученным.

«Как ты изменился!»: звезда «Интернов» Илья Глинников вернулся с «Последнего героя»
Фото: Страница Ильи Глинникова в Instagram

Новое реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» набирает обороты. Уже появились первые участники проекта, которые вернулись домой. Так, например, в социальных сетях уже появилось трогательное видео с младшим сыном актера Артура Смолянинова, первым приехавшего с Филиппин.

Теперь же в Москву вернулся и звезда сериала «Интерны» Илья Глинников. Об этом актер рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Выжил!» — коротко прокомментировал свой приезд и участие в программе артист.

На снимке, которым поделился Илья, он выглядит уставшим и даже несколько измученным, как отметили фанаты звезды. Его волосы отросшие, немного выгоревшие на солнце, взъерошены, а взгляд тяжелый.

«Как ты изменился!» — запричитали некоторые поклонницы.

«Уставший, очень уставший, это видно по глазам… Очень, очень надеюсь, что вы выиграли в Последнем Герое!!! Только такие искренние, добрые, сочувствующие должны побеждать!!! Таких людей в жизни почти не встретить!», — пишет другая подписчица.

Напомним, в «реанимированном» авторами реалити-шоу в этом сезоне борьбу за победу ведут российские актеры и экстрасенсы. Страсти на проекте накаляются. Не так давно, еще будучи на проекте, Смолянинов повздорил с ведущей Яной Трояновой. А сам Илья Глинниковна съемках получил травму.

Кстати, новый сезон шоу оказался очень популярным. Как сообщает издание «Вокруг ТВ», трансляции выпусков бьют рекорды по числу телезрителей.

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«Как ты изменился!»: звезда «Интернов» Илья Глинников вернулся с «Последнего героя»
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