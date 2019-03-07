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Миллион просмотров за час набрал в Instagram «крышесносящий» клип, в котором снялась Ирина Шейк

Видео представляет собой «ремейк» клипа Джорджа Майкла «Тoo Funky».

Миллион просмотров за час набрал в Instagram «крышесносящий» клип, в котором снялась Ирина Шейк
фото: globallook

Мировая знаменитость Ирина Шейк вновь нашла способ удивить своих фанатов. На этот раз не шикарными нарядами или громкими заявлениями. Модель поучаствовала в записи своеобразного «ремейка» популярного в свое время клипа Джорджа Майкла на композицию «Тoo Funky».

«Ходите, как я. Это проект мечты… Спасибо, что сделали меня частью этой мечты», — прокомментировала свой пост звезда.

Видео, в котором возлюбленная Брэдли Купера предстала в образе модели Эммы Виклунд из культового оригинала, всего за час набрал миллион просмотров и тысячи восторженных комментариев. Еще бы, ведь в клипе Шейк снялась в мини-шортах и мотокорсете. Образ получился горячий и сексуальный, что и отметили поклонники модели. Они назвали ролик «горячим», «крышесносящим», «сводящим с ума», а саму Ирину – «невозможно красивой» и «божественной».

Напомним, композиция и клип певца, снятый, по сути, как провокация, впервые увидели свет в 1992 году. «Too Funky» моментально заняло первые строчки в ротациях европейских радиостанций. Песню тут же окрестили гимном сексу и другим удовольствиям. Не менее популярным стал и клип, сюжет которого, как отмечает сайт kp.ru, был незамысловат, но компенсировался эпатажностью картинки.

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Миллион просмотров за час набрал в Instagram «крышесносящий» клип, в котором снялась Ирина Шейк
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