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Братья Запашные и Боярский-младший в метро поздравят жительниц Санкт-Петербурга с 8 марта

На каких именно станциях будут стоять звезды не сообщается.

Братья Запашные и Боярский-младший в метро поздравят жительниц Санкт-Петербурга с 8 марта
pixabay.com

Российские мужчины всегда стараются как-то оригинально поздравить женщин с 8 марта. У каждого, конечно, свои задумки, но вот руководство питерского метрополитена в этом году решило преподнести цветы прекрасным петербурженкам цветы прямо  метро.

И сделают это, по задумке авторов, знаменитые братья Запашные и сын известного актера Михаила Боярского депутат Государственной думы Сергей Боярский, сообщает сайт «Пятого  канала».

Но вот где именно будут вручать букеты цветов, отмечает издание nevnov.ru, пока остается секретом. Пока же жительницы Северной столицы, предпочитающий подземный общественный транспорт, уже могут порассматривать тематические плакаты, которыми украшены станции, а также послушать аудиопоздравления в предстоящим весенним праздником.

Кстати, несколько дней назад, также в Санкт-Петербурге поздравили с Международным женским днем иностранок, посчитав, что те, несколько обделены поздравлениями.

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8 мартабратья Запашныеметропоздравление с праздникомСергей Боярский

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Братья Запашные и Боярский-младший в метро поздравят жительниц Санкт-Петербурга с 8 марта
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