НОВОСТИ

Выписавшись из больницы, Лидия Федосеева-Шукшина улетела в Испанию

Об этом сообщил муж актрисы Бари Алибасов.

Выписавшись из больницы, Лидия Федосеева-Шукшина улетела в Испанию
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный российский продюсер Бари Алибасов поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram радостной и долгожданной новостью. Его жена, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, наконец-то, выписалась из больницы и уже улетела из России. Звезда советского кино отправилась в Испанию. Как подмечает при этом сайт kp.ru, звезда отечественного кино летит в европейскую страну обычным эконом-классом.

Новости об экстренной госпитализации актрисы с пометкой «срочно» стали появляться в новостных лентах 24 февраля. Тогда предполагалось, что у звезды случился инфаркт. Однако, позже родные Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергли эту информацию, сообщим, что серьезный диагноз, к счастью, не подтвердился. И 71-летний муж актрисы в соцсетях активно делился снимками из больничной платы, где лежала его супруга. На фотографиях было видно, что звезда чувствует себя довольно хорошо.

Напомним, свои отношения Федосеева-Шукшин и Бари Алибасов официально зарегистрировали относительно недавно – только 20 ноября прошлого года, прожив до этого в гражданском браке около 20 лет. У продюсера этот брак седьмой по счету, а артистка пошла под венец в пятый раз.

Вам может быть интересно:

Лидия Федосеева-Шукшина не смогла сдержать слез, услышав старые песни группы «На-На» Сыгравшая с Алибасовым свадьбу Федосеева-Шукшина не празднует День всех влюбленных Лидия Федосеева-Шукшина опасается, что внучка Анна продаст ее квартиру в Финляндии

Тэги:

Бари АлибасовгоспитализацияиспанияЛидия Федосеева-Шукшинасостояние здоровья

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Выписавшись из больницы, Лидия Федосеева-Шукшина улетела в Испанию
Интересно?
Поделись с друзьями: