Выписавшись из больницы, Лидия Федосеева-Шукшина улетела в Испанию

Известный российский продюсер Бари Алибасов поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram радостной и долгожданной новостью. Его жена, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, наконец-то, выписалась из больницы и уже улетела из России. Звезда советского кино отправилась в Испанию. Как подмечает при этом сайт kp.ru, звезда отечественного кино летит в европейскую страну обычным эконом-классом.

Новости об экстренной госпитализации актрисы с пометкой «срочно» стали появляться в новостных лентах 24 февраля. Тогда предполагалось, что у звезды случился инфаркт. Однако, позже родные Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергли эту информацию, сообщим, что серьезный диагноз, к счастью, не подтвердился. И 71-летний муж актрисы в соцсетях активно делился снимками из больничной платы, где лежала его супруга. На фотографиях было видно, что звезда чувствует себя довольно хорошо.

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Напомним, свои отношения Федосеева-Шукшин и Бари Алибасов официально зарегистрировали относительно недавно – только 20 ноября прошлого года, прожив до этого в гражданском браке около 20 лет. У продюсера этот брак седьмой по счету, а артистка пошла под венец в пятый раз.