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«Малефисента-2» выйдет в мировой прокат на полгода раньше запланированной даты

Зрители смогут увидеть полюбившуюся сказку уже 18 октября этого года.

«Малефисента-2» выйдет в мировой прокат на полгода раньше запланированной даты
Кадр из фильм "Малефисента"

Радостными новостями поделились не так давно зарубежные СМИ. Особенно эти новости придутся по душе поклонникам диснеевских сказок и фанатам голливудской актрисы Анджелины Джоли. Walt Disney объявили о том, что вторая часть сказочной истории о Малефисенте выйдет на экраны кинотеатров на полгода раньше запланированного срока.

Если изначально создатели продолжения популярной сказки называли датой выхода картины 29 мая 2020 года, то теперь же они утверждают, что в мировой прокат «Малефисента-2» выйдет уже 18 октября этого года. О том, что послужило причиной переноса, вторы не уточняют.

Но это и не важно для миллионов поклонников первой части сказки, которая вышла на экраны почти пять лет назад. Они уже ждут новой встречи со своими любимыми актерами. Саму Малефисенту по-прежнему будет играть Анджелина Джоли. Кроме того, в проекте заняты такие актеры, как Чиветел Эджиофор, Эй Скрейн, Харрис Дикинсон, а также Мишель Пфайффер, с которой на съемках сказки, по слухам, в пух и прах разругалась исполнительница главной роли, пишет издание deadline.com.

По информации сайта kinopoisk.ru, сиквел расскажет о событиях, которые разворачиваются через несколько лет после событий оригинала сказки. Малефисента и Аврора вновь объединяют усилия, чтобы защитить волшебных обитателей леса от новой напасти.

Первая часть сказочной истории вышла в 2014 году, мгновенно став хитом. Такой успех подтолкнул студию Walt Disney внимательней присмотреться к старым классическим историям студии. Так, за это время в прокат вышли такие фильмы, как «Золушка», «Книга джунглей», «Кристофер Робин» и другие, напоминает издание «Вокруг ТВ».

К слову, для самой Джоли съемки, которые проходили в самый разгар ее бракоразводного процесса, обернулись настоящей головной болью. Дело в том, что для участия в проекте звезде нужно было лететь в Великобританию. Актриса хотела взять с собой детей, но против этого выступил Брэд Питт.

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"Малефисента-2"Анджелина ДжолиМишель Пфайфферновая дата выходасказка

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«Малефисента-2» выйдет в мировой прокат на полгода раньше запланированной даты
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