Netflix впервые экранизирует «Сто лет одиночества»

Стриминговая платформа Netflix берётся за всё более значительные и сложные кинематографические проекты: после того, как их фильм «Рома» взял «Оскар», компания пробует себя в серьёзном искусстве. На этот раз Netflix собирается сделать сериал из знаменитого романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

Произведение было опубликовано в 1967 году, переведено на 46 языков и продано тиражом в 50 миллионов экземпляров. Колумбийский писатель первый из своей страны получил Нобелевскую премию по литературе в 1982 году и был у истоков жанра магического реализма. Сам Маркес искренне считал, что, в отличие от других его произведений, «Сто лет одиночества» невозможно экранизировать. Как сообщает Independent, скандально известный продюсер Харви Вайнштейн вел переговоры с Маркесом, чтобы экранизировать роман, но нобелевский лауреат отказался. До самой своей смерти в 2014 году он никому не продавал права на использование книги.

По воспоминаниям Вайнштейна, он работал с Маркесом, когда тот писал сценарий для фильма «Эрендира». Скандальный продюсер рассказал, что буквально дрожал, когда сообщал великому писателю о сокращении хронометража – Маркес был непримиримым противником изменений. Также Вайнштейн вспоминал их совместный ужин с президентом Биллом Клинтоном.

«В течение десятилетий наш отец не хотел продавать права на фильм, потому что он полагал, что это не может быть сделан в условиях ограниченного времени художественного фильма, или что его производство на языке, отличном от испанского, не будет справедливым», — сообщил один из сыновей Маркеса порталу Netflix.

Руководство платформы сделало всё, чтобы покойный писатель был доволен: сериал расскажет о столетней истории семейства Буэндиа, не сокращая хронометраж. Сыновья Маркеса Родриго Гарсия и Гонсало Гарсия Барча выступят в качестве исполнительных продюсеров сериала. Роман будут экранизировать на родине писателя в Колумбии с местными актёрами и на испанском языке.