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Netflix впервые экранизирует «Сто лет одиночества»

Автор романа Габриэль Гарсиа Маркес считал экранизацию книги невозможной и никому не продавал права на произведение при жизни.

Netflix впервые экранизирует «Сто лет одиночества»
Автор "Сто лет одиночества" Габриэль Гарсие Маркес. фото: globallook

Стриминговая платформа Netflix берётся за всё более значительные и сложные кинематографические проекты: после того, как их фильм «Рома» взял «Оскар», компания пробует себя в серьёзном искусстве. На этот раз Netflix собирается сделать сериал из знаменитого романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

Мексиканский фильм "Рома" от Netflix выиграл "Оскар" и дал возможность платформе реализовывать себя в более сложных проектах. фото: globallook
Мексиканский фильм «Рома» от Netflix выиграл «Оскар» и дал возможность платформе реализовывать себя в более сложных проектах. фото: globallook

Произведение было опубликовано в 1967 году, переведено на 46 языков и продано тиражом в 50 миллионов экземпляров. Колумбийский писатель первый из своей страны получил Нобелевскую премию по литературе в 1982 году и был у истоков жанра магического реализма. Сам Маркес искренне считал, что, в отличие от других его произведений, «Сто лет одиночества» невозможно экранизировать. Как сообщает Independent, скандально известный продюсер Харви Вайнштейн вел переговоры с Маркесом, чтобы экранизировать роман, но нобелевский лауреат отказался. До самой своей смерти в 2014 году он никому не продавал права на использование книги.

писатель Габриэль Гарсиа Маркес окружён поклонниками на выходе из клуба «Салон Веракрус», которые просят автограф. Фото: globallook

По воспоминаниям Вайнштейна, он работал с Маркесом, когда тот писал сценарий для фильма «Эрендира». Скандальный продюсер рассказал, что буквально дрожал, когда сообщал великому писателю о сокращении хронометража – Маркес был непримиримым противником изменений. Также Вайнштейн вспоминал их совместный ужин с президентом Биллом Клинтоном.

«В течение десятилетий наш отец не хотел продавать права на фильм, потому что он полагал, что это не может быть сделан в условиях ограниченного времени художественного фильма, или что его производство на языке, отличном от испанского, не будет справедливым», — сообщил один из сыновей Маркеса порталу Netflix.

Руководство платформы сделало всё, чтобы покойный писатель был доволен: сериал расскажет о столетней истории семейства Буэндиа, не сокращая хронометраж. Сыновья Маркеса Родриго Гарсия и Гонсало Гарсия Барча выступят в качестве исполнительных продюсеров сериала. Роман будут экранизировать на родине писателя в Колумбии с местными актёрами и на испанском языке.

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NetflixХарви Вайншейнэкранизация романа

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Netflix впервые экранизирует «Сто лет одиночества»
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